Coincidint amb els tres anys de l’esclat de pandèmia de la covid-19 a Catalunya, l’exconsellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, juntament amb els directors del documental ‘Broken Health’, Eva Niñerola i Nick Bolger, han protagonitzat aquest dimarts al vespre un cinefòrum a la sala gran de l’Ateneu Igualadí. El documental, que va estrenar Netflix l’any 2022, repassa com Vergés, i el seu equip van gestionar la crisi sanitària per la pandèmia. L’acte, que era gratuït i obert a tothom, ha comptat amb l’assistència de nombroses persones del Departament de Salut que van viure en primera persona la gestió de la pandèmia, així com la de l’actual consell de Salut, Manel Balcells, i el conseller de territori, Juli Fernàndez.

‘Broken health’ se centra en la gestió d’Alba Vergés com a consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya i també inclou els testimonis de metges i de la resta de personal d’hospitals, de responsables de residències de gent gran i de treballadors de funeràries. Vergés el defineix com un documental “únic on es veu la gestió des de dins de tot el que vam viure tots i totes a les nostres vides”. De fet, els directors del documental han agraït que se’ls obrís la porta de bat a bat “per poder il·lustrar sense censura i des de dins” totes les accions en plena crisi.

El documental dirigit per Eva Niñerola i Nick Bolger i produït per Icon Internacional, convida els espectadors a fer una reflexió col·lectiva de la covid-19 a Catalunya, però també l’inici de les mesures del confinament de la Conca d’Òdena i Igualada. Després de la projecció, que s’ha iniciat a les set de la tarda, els assistents han pogut participar en un col·loqui amb els seus directors Eva Niñerola i Nick Bolger, i la protagonista.

El paper polític de la pandèmia

Alba Vergés (ERC) va ser consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya des de maig del 2018 fins al maig del 2021. Després la va succeir l’epidemiòleg Josep Maria Argimon (Junts), que durant el mandat de Vergés va ostentar el càrrec de secretari de Salut Pública del Departament de Salut. Vergés no només va haver de fer front a una pandèmia amb efectes tan devastadors com la del coronavirus, sinó que també va tenir la responsabilitat de gestionar la campanya de vacunació contra el mateix virus a Catalunya, així com anunciar polèmiques mesures i restriccions que es van portar a terme per contenir els contagis. “En aquell moment no veia les crítiques, teníem tanta feina, que no en fèiem cas”, ha destacat l’exconsellera i igualadina Alba Vergés.

La sala gran de l’Ateneu Igualadí ha estat un lloc d'emocions, amb alguna llàgrima entre els assistents en recordar les vivències d'aquells dies. Ha estat un homenatge molt emotiu que recorda el que “tots hem oblidat una mica”, però que al final ha passat i ho tenim present. Vergés, entre llàgrimes, ha parlat de les emocions, cosa per la qual va ser criticada en alguna de les seves compareixences, “hem de fer una reflexió com a societat, les teves decisions porten afectacions a les persones i tenen conseqüències, i precisament per això, penso que ens hem d’acostumar a actuar amb empatia, no hem de tenir por d’expressar-ho i combinar les dacions amb les emocions”.

Alba Vergés va ser la primera consellera a demanar un permís de maternitat i, de fet, el documental també il·lustra la seva vida familiar. En aquest sentit, tant Bolger com Vergés han recordat un moment del rodatge molt emotiu, el de tornar a casa. “Vam fer un pacte, ell em va acompanyar fins a casa, però em va demanar de pujar ella sola primer i que després pugés jo”, assegura Bolger, “em vaig quedar a baix a la porta amb els seus pares”, afegeix. Vergés ha assegurat que “quina llàstima que no gravés l’explosió d’aquell moment”. Els dos han posat èmfasi en aquest moment tan emotiu i tant íntim com és tornar a casa”. Bolger, qui va tenir l’idea de començar amb el documental ha assegurat que “vaig quedar-me impactat com l’Alba es despedia de la seva família tancant Igualada i, sobretot, com una dona estava liderant la pitjor crisis sanitària dels darrers anys”.

Els directors han destacat les hores, la dedicació i l’experiència tan estranya d’estar rodant aquest documental des de finals de març fins a finals de juliol. El muntatge, que es va fer durant el mes d’agost de 2020, va ser “dur”, explica Niñerola “era com una petita finestreta del que estava passant a fora de casa i en aquell moment, hi havia molta incertesa, no sabíem si l’endemà s’acabaria el món”. El director australià, Nick Bolger, també ha remarcat l’experiència “tant emocionant” que va ser.

Per últim, Vergés ha volgut agrair la feina i la idea dels creadors del documental “perquè en un primer moment no vaig donar-hi importància, però aquest documental es tracta d’una realitat fidel i demostració oberta a la ciutadania i a tothom de la gestió de la pandèmia”.