El passeig Verdaguer, l'objectiu del canvi per al govern d'Igualada

“El Parc de l’Estació Vella podria ser molt bonic i no ho és", així ha començat la presentació del projecte de millora del Parc de l’Estació Vella que l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha anunciat aquest dimecres durant la compareixença municipal. Un projecte que ja s’està plantejat per convertit el parc en un espai que faci de connector paisatgístics, ecològic i social. El projecte ja s’ha encarregat i es preveu, que junt amb la remodelació de l’espai del Passeig Verdaguer, d’aquí uns 4 anys pugui estar enllestit. Dimarts, el conseller de Territori, Juli Fernàndez, prensentava el soterrament de l'actual estació de FGC i la reforma de la part en superfície. Aquest dimecres, Castells presentava una actuació a l'altra cap del passeig Verdaguer.

El parc es va crear l’any 1995 i el batlle de la ciutat creu que “li cal un replantejament”. De fet, s’han contractat els mateixos arquitectes que la van crear per revisar-la i buscar-li una nova transformació. Castells ha explicat que aquesta remodelació proposa un parc amb millor accessibilitat i amb més espais d’estada i ombra i que “dialogui amb el nou parc urbà que s’ubicarà al damunt de la nova estació soterrada de ferrocarrils”, projecte que va ser licitat aquest dimarts per la Generalitat de Catalunya.

Aquesta acció en el parc que es troba a un dels extrems del nou Passeig Verdaguer vol eliminar els recorreguts tancats, potenciant connexions directes entre els diferents nivells del parc, i reforçar la il·luminació de tots els espais per garantir que es pugui gaudir del parc al llarg del dia. També s’introduiran noves especies d’arbre per fomentar les zones d’ombra en les estacions de màxima insolació. En aquest sentit, Castells ha destacat que aquesta ombra “és necessària en la zona de grades i en l’esplanada on es fan moltes activitats durant l’any”. A més a més, també es repavimentaran els camins existents del parc i s’aprofitarà per introduir color, fent-los més visibles i atractius per als usuaris. S’incorpora mobiliari al llarg dels recorreguts per ampliar les zones d’estada i de relació.

Seguint la mateixa línia, l’alcalde d’Igualada també ha destacat que el màxim objectiu és “convertir en pocs anys una zona grisa en un espai verd” i ha recordat que Igualada és una de les ciutats amb majors zones verdes per habitant, segons la Unió Europea. Així doncs, un dels punts clau del projecte és l’acció a la gran zona enjardinada, delimitada pel carrer Trobadiners i el Passeig, la qual millorarà la seva riquesa visual i ambiental. Es retirarà així, l’arbrat en mal estat i es realitzaran noves plantacions amb noves especies autòctones que generaran una catifa de colors amb variació al llarg de l’any, conformant un nou estrat arbustiu baix que millorarà la relació visual entre els vianants i permetrà gaudir als usuaris de la totalitat del jardí, ric en aromes i ple de biodiversitat. On hi ha l’actual canal d’aigua que voreja el mur existent també passarà a ser una gran jardinera lineal amb plantes de floració i enfiladisses que colonitzaran el mur fet que maximitzarà la presencia del verd dins del parc.

En l’explicació d’aquesta important millora Castells ha recordat que el reg es realitzarà amb gota a gota i amb aigua freàtica, una aigua de la qual s’estan fent diversos estudis, per no només utilitzar-la en el reg dels espais verds, sinó també en altres usos per la ciutat, com omplir les piscines municipals. De fet, “a Igualada ens sobra aigua freàtica i hem d’aprofitar-la al màxim”, ha dit Marc Castells.

L’alcalde de la capital de l’Anoia ha posat especial focus en el Passeig Verdaguer, que s’espera que a principis de l’any 2024 s’inicï tot aquest procés dels dos parcs i es pugui començar ja amb la remodelació del passeig. Pel que fa al trànsit, un cop finalitzada les obres de la ronda del Rec, s’està estudiant com reordenar-lo per tal de que flueixi millor. Per últim, Castells ha explicat que també s’està plantejant la remodelació de la Rambla en un futur i que junt amb el Passeig Verdaguer i el Parc Central, “son la columna vertebral de la ciutat i han de ser eixos futurs indispensables per l’obra de govern”.