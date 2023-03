Introduir-se al passat a través de la tecnologia del futur. És la darrera proposta de Calaf per donar a conèixer el seu patrimoni. En concret, el castell, construït fa més de 1.000 anys i tot un símbol del municipi. Es tracta d'un tour de realitat virtual que trasllada el visitant fins l'any 1015. 10 segles d'història explicats en primera persona pel castell, i que parlen de guerres i dificultats fins arribar a l'època actual.

"M'ha agradat molt. Explicar així la història no té color", subratlla Antonino Mestres, veí de Calaf. De fet, un dels objectius de la iniciativa és captar públic jove. "Per arribar a aquest col·lectiu, has d'aprendre a parlar el seu idioma. I això és el que hem fet", subratlla la regidora de Turisme, Montserrat Mases.