La nova edició de la Fira d’Ensenyament d’Igualada, que tindrà lloc els dies 23 i 24 de març, reunirà una quarantena de centres de formació universitària i superior de Catalunya que presentaran l'oferta d'ensenyaments als igualadins i anoiencs. L'Ajuntament d'Igualada organitza la trobada perquè els alumnes orientin el seu futur de formació. La fira comptarà amb tres espais diferenciats: un específic per a l’oferta d’ensenyaments universitaris, l’altre per a la formació professional i un tercer espai destinat al Punt d’Orientació de la Fira. Aquest darrer estarà format per un equip de professionals de l’orientació dels tres dispositius municipals existents: Ig-Nova Ocupació, La Kaserna i el Servei d’Orientació Educativa de l’Ajuntament d’Igualada.

La Fira està oberta a tota la ciutat però va especialment adreçada als joves estudiants d’entre 15 i 16 anys que tot just s’acaben de treure el títol de secundària i que es troben davant la necessitat de decidir com encarar la seva formació educativa a partir d’ara. Es tracta d’un certamen molt útil per conèixer el detall dels diferents tipus d’estudis i és molt ben valorat tan pels joves com per les seves famílies, que també són visitants habituals de la fira.

En altres espais de la fira també s’hi podran trobar instituts, exposant la seva oferta d’ensenyaments reglats, de cicles formatius o de programes de formació i inserció i, a més, altres centres a la mateixa ciutat i cossos de seguretat i emergències, com ara els Mossos d’Esquadra, els Agents Rurals o els Bombers de la Generalitat de Catalunya.

A més dels expositors i del Punt d’Orientació, també s’han programat dues xerrades informatives i presencials adreçades a joves i famílies. La primera, que va adreçada a estudiants, porta el títol “Motius per continuar estudiant” i se celebrarà el dijous 23 de març a les 9:30h a l’Escorxador. La segona, adreçada a famílies, tindrà lloc també el dijous 23 de març a les 17:30h a l’Escorxador i porta el títol “Itineraris educatius després de l’ESO i paper clau de les famílies”. Les dues xerrades són gratuïtes i estan obertes a tothom, però cal fer inscripció prèvia a la pàgina web www.activitatsk.igualajove.cat

L’onzena edició de la Fira de l’Ensenyament d’Igualada té entrada gratuïta i es podrà visitar el dijous 23 i divendres 24 de març de 9 a 14h de matí i de 15 a 19h de la tarda.

El web de la fira és www.firaensenyamentigualada.cat. En aquest espai també hi ha detallada l'oferta a la ciutat d'Igualada: l’Institut Milà i Fontanals, l’Institut Joan Mercader, l’Institut Pere Vives Vich, l’Institut Badia i Margarit, l’Escola Pia, l’Acadèmia Igualada, el Centre de Formació d’Adults Anoia, l’Escola Municipal d’Art La Gaspar, l’Escola Municipal de Música i el Campus Universitari Igualada-UdL.

La Fira d’Ensenyament d’Igualada

La Fira d’Ensenyament d’Igualada va néixer ara fa onze anys de la mà de l’Ajuntament d’Igualada per tal d’agrupar i divulgar tota l’oferta formativa de la ciutat i facilitar, així, la tria d’estudis als joves d’arreu de la comarca. Si bé des d’un inici la fira s’havia celebrat en format presencial, durant els tres darrers anys es va haver d’adaptar a les circumstàncies de la pandèmia, fins i tot, l’any 2021 es va optar per celebrar-se en format virtual. Tot i això, la fira va assolir el seu objectiu perquè més de 700 persones van connectar-s’hi per tal de rebre orientació i assessorament. En altres edicions, la fira rebia prop d’uns 2.000 visitants d’arreu de la comarca. Enguany l’esdeveniment recupera del tot la presencialitat sense adaptacions.

Amb l’objectiu d’orientar tots els joves i famílies en diferents opcions acadèmiques, la Fira d’Ensenyament d’Igualada s’ha convertit en pocs anys en un punt de referència per als estudiants de la comarca i de bona part del territori, que hi troben les propostes que més s’adapten als seus objectius acadèmics i vitals.