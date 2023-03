El centre cívic de Fàtima arriba enguany al seu 28è aniversari i ahir ho va celebrar amb diferents activitats que van tenir lloc en aquest barri d’Igualada durant tot el matí. L’acte va comptar amb diferents autoritats, entre les quals hi havia l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, la regidora d’Educació i d’Esport, Patrícia Illa, el regidor d’Entorn Comunitari, Fermí Capdevila, i el de Sostenibilitat i Mobilitat, Miquel Vives.

A 2/4 d’11 del matí va començar la jornada amb una xocolatada que va anar a càrrec del Casal d’Avis de Fàtima, i amb un taller de manualitats per a infants. Seguidament es va fer l’entrega dels premis del concurs de dibuix infantil, organitzat conjuntament amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Fàtima. En acabat, hi va haver un petit vermut popular.

El centre cívic de Fàtima de l’Ajuntament d’Igualada es va inaugurar el 18 de març del 1995 i es tracta d’un equipament municipal que té com a finalitat la dinamització sociocultural i el treball comunitari. A partir de les 12 es va fer una nova edició de l’espectacle De collita pròpia, amb actuacions de l’alumnat del centre i diferents entitats que van poder demostrar un tastet dels tallers i cursos de música i ball que es fan durant l’any al centre. En aquest sentit, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va posar èmfasi en les més de setanta activitats trimestrals que organitzen en aquest equipament i va agrair la gran tasca que s’hi està duent a terme. La vetllada va acabar amb una arrossada popular que va concentrar més d’una setantena de persones.

Un any del Centre Cívic Nord

El proper 26 de març serà el torn del Centre Cívic Nord d’Igualada, que arriba al seu primer aniversari. Fermí Capdevila qualifica aquest primer any «d’intens, ple d’activitat, i que ha servit per posar en marxa un espai que la ciutadania ja coneix i s’ha fet seu amb diferents cursos, tallers i activitats que s’hi han organitzat». Les activitats s’iniciaran amb una jornada familiar amb tobogan inflable, jocs gegants i joc d’habilitat de 2/4 d’11 a 2/4 de 2. Hi haurà esmorzar per a tothom, i a 2/4 d’1, els Músics del Parc agafaran el relleu de les activitats i faran un concert a l’exterior del Centre Cívic Nord. A les 6 de la tarda, l’Igualada Gospel Choir farà un concert amb berenar per als assistents.