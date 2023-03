L'Anella Verda que envolta la ciutat d'Igualada va quedar inaugurada de forma oficial ahir. S'ha aconseguit connectar totalment amb el tram que uneix les Maioles amb l'Escola Dolors Martí. Per celebrar aquesta fita, després de molts anys de feina, l'Ajuntament d'Igualada, conjuntament amb les entitats Afauria i Dispiera, van organitzar una caminada solidària per descobrir tot el recorregut d'aquest circuit, que per primera vegada es va poder fer sencer.

La caminada va començar a 2/4 de 10 a l'Alberg de Cal Maco, on unes 1.200 persones van iniciar el recorregut de 13 quilòmetres. Una hora més tard hi va haver l'acte oficial d'inauguració de l'Anella Verda. En el darrer tram que es va construir, de les Maioles a l'escola Dolors Martí, es va ubicar el mirador de La Tossa, un espai que també es va estrenar ahir diumenge. Es tracta d'un marc de ferro que té l'objectiu que els caminants immortalitzin el seu pas per l'Anella amb una fotografia amb la muntanya de la Tossa de Montbui de fons. Davant d'aquest marc hi ha suport per col·locar-hi el mòbil i que la fotografia quedi perfectament enquadrada.

Des de l'entitat Afauria van explicar que el projecte de caminada solidària va néixer amb la voluntat que els joves amb discapacitats tinguessin la possibilitat de participar en activitats d'oci. Precisament, la inscripció de dos euros es destinarà a què les entitats puguin organitzar més lleure per persones amb diversitat funcional. Ahir també es va fer una caminada pel circuit inclusiu de sis quilòmetres per aquelles persones amb mobilitat reduïda. Tots els participants inscrits van rebre una samarreta commemorativa i l'acte va comptar amb avituallament per a tothom.

L'Anella Verda és un projecte que va començar l'any 2013 amb la finalitat de recórrer a peu o amb bicicleta la ciutat i gaudir del seu entorn. Es tracta d'un recorregut que ha aconseguit integrar espais naturals a Igualada. Passa per llocs tan emblemàtics com les guixeres, que han fet que l'Anella Verda hagi guanyat diversos premis d'arquitectura i paisatgisme, així com el pas pel costat del riu Anoia o del tram de les Maioles.

En aquest sentit, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, es va mostrar satisfet amb l'Anella Verda "han sigut molts anys de feina, però han valgut la pena", va dir. Castells també va destacar que l'Anella Verda és "un espai de salut i natura i que permet recuperar i descobrir espais que eren menys accessibles o desconeguts". L'alcalde va recordar que "durant la pandèmia vam redescobrir els espais naturals on fer espai i salut, tan física com mental".