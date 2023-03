Alba Vergés s’ha reunit recentment amb Manel Vallet, gerent i conseller delegat de la cadena Catalonia Hotels, i li ha exposat el seu projecte per fer que la capital de l'Anoi quanyi places hoteleres. Vergés ha destacat Hotels Catalonia com una empresa “referent” del sector que ha “excel·lit” i que ha portat el nom del país arreu del món. I reivindica que cal una aposta hotelera a Igualada que vagi lligada a la captació de congressos d’empreses i assegura que “cal donar ús a l’hotel ciutat d’Igualada, abandonat des de fa anys”.

Catalonia Hotels & Resorts és una cadena hotelera de caràcter familiar fundada pels germans Vallet. Es tracta d’una cadena de referència a Barcelona i que actualment compta amb 75 establiments situats en més de 20 destinacions diferents: 57 hotels a Espanya, un a Brussel·les, un a Berlin, un a Amsterdam, un a Porto, 12 resorts a la zona del Carib (6 a República Dominicana i 6 a Mèxic) i un hotel urbà a la ciutat de Santo Domingo.

Alba Vergés aposta per atreure empreses, congressos i grans esdeveniments a Igualada

Alba Vergés ha destacat les potencialitats de la capital de l’Anoia per esdevenir un centre de congressos i esdeveniments, i això ha d’anar acompanyat del sector hoteler. “Quan disposem d’un nou auditori que tingui opcions d’acollir certàmens i congressos de grans dimensions, caldrà ampliar l’oferta d’allotjament”. “La nostra ciutat té una llarga tradició a l’hora d’acollir i organitzar fires i certamens, i es troba situada en una posició estratègica, però actualment està molt limitada per la falta d’oferta d’habitacions on pernoctar”. Vergés també ha lamentat que “actualment l’edifici que ocupava l’Hotel Ciutat d’Igualada està tancat i en decadència, quan podria ser un motor per a la ciutat, que generés ocupació i serveis” i assegura que “Igualada té menys places hoteleres avui que fa 20 anys” i que això “limita molt les oportunitats d’Igualada ja que molts esdeveniments no es poden fer perquè no podem acollir a la ciutat a la gent que hi vol dormir. És necessari una aposta raonable i sostenible per generar atracció a la ciutat i generar més places hoteleres de manera sostenible”.

Alba Vergés segueix reunint-se amb les empreses punteres de Catalunya

La visita té lloc pocs dies després que Alba Vergés es reunís amb el fundador i director general de Mediapro, Jaume Roures. L’alcaldable anuncia que té intenció de mantenir trobades amb empreses punteres del país per “crear sinergies per Igualada”. “Tenim un dels índex d’atur més alts de la província de Barcelona i això ho volem revertir movent-nos, trucant portes i generant oportunitats per la ciutat”, defensa.