La Universitat de Lleida (UdL) amplia la seva oferta formativa a Igualada per a graduats de l’àmbit de la salut amb la incorporació d’un nou màster i un nou postgrau. La nova oferta formativa per a graduats començarà el proper curs i s'oferirà a 4DHealth. Marc Castells, alcalde d’Igualada, acompanyat de la regidora d’Universitats, Carlota Carner han estat els encarregats de presentar aquests dos nous cursos. Ho han fet acompanyats del delegat del Rector de la UdL a Igualada, Carles Capdevila, la doctora Anna Soldevila, Cap de Programes Específics del Centre de Formació Contínua de la UdL i dels dos directors dels nous cursos, Ángel Bueno i Jorge Lledó.

Castells ha destacat que aquests dos nous estudis que acollirà Igualada “permeten una alta especialització dels professionals sanitaris i seguirà ampliant l’aposta formativa de la ciutat d’Igualada en l’àmbit de la salut per generar talent i generar professionals amb una formació contínua, actualitzada i especialitzada”. "El centre de simulació 4DHealth", ha destacat Castells, “és un dels puntals que ha permès que aquests estudis es facin a la nostra ciutat, són els fruits de la nostra aposta per convertir-nos en referent en l’àmbit de la salut amb aquest hospital simulat on es formen centenars de professionals de diversos centres”.

El màster que s’estudiarà a Igualada el proper curs se centra en l’atenció integral als pacients d’alta complexitat. El seu director, Angel Bueno, ha explicat que s’enfocarà principalment en la simulació de situacions complexes i crítiques a les instal·lacions del 4DHealth i també amb classes formatives al Campus.

Bueno ha destacat que “a partir de la pandèmia s’ha fet palès que el sistema sanitari necessita professionals altament especialitzats que puguin atendre pacients crítics amb complexitat alta i aquest màster permetrà que es puguin formar en un entorn que compta amb l’última tecnologia”.

Pel que fa al postgrau que s’ha presentat en Diagnòstic i Teràpia Mecànica MDT, es tracta del primer i únic postgrau de fisioteràpia centrat en la columna que s'ofereix a nivell nacional. El seu director, Jorge Lledó, ha destacat que “la simulació tecnològica que ofereix el 4DHealth, així com les sinèrgies entre el Campus i l’Hospital Universitari d’Igualada han fet que la ciutat sigui la millor localització per dur a terme aquest curs”.

Aquesta formació és impartida actualment a més de 40 països. El Mètode McKenzie de diagnòstic i teràpia mecànica MDT és una de les formacions amb més suport d'evidència científica a dia d'avui per a l'avaluació i tractament de problemes de columna.