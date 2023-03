El passat 11 de gener l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va anunciar als mitjans de comunicació que concorreria a les eleccions municipals de maig amb una marca pròpia, Junts per Igualada, i, aquest dijous, ho ha fet públic a tota la ciutadania en un acte que s'ha celebrat al Teatre Municipal Ateneu, absolutament ple. La voluntat de Castells era "poder compartir aquest projecte de ciutat, amb tots aquells que creuen que aquest és un projecte fort, il·lusionat, generós, ambiciós i al servei de les persones". A l'acte l'ha acompanyat l'alcaldable per Barcelona, Xavier Trias, "una persona a qui admiro en l'àmbit personal i polític, amb qui m'identifico i amb qui ens asseurem per explicar-nos els somnis i il·lusions de futur per a les nostres ciutats", ha dit Castells. Trias ha respost la presentació de Castells amb més afalacs cap al candidat igualadí i en una breu intervenció en que ha criticat l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que dibuixa com a principal rival.

El candidat de Junts per Igualada, ha iniciat el seu parlament tractant temes de mota actualitat, com la sequera. Castells ha fet èmfasi a la "bona feina que hem fet a Igualada" i ha assegurat que "som un dels municipis que menys aigua llença". El batlle també ha destacat que "tenim un tresor, 31 milions de litres d'aigua freàtica van a parar a la claveguera i es podria fer servir per regar i netejar sense que arribi a la depuradora". En aquest sentit, Marc Castells ha deixat molt clar que "treballarem per convertir la ciutat en una Igualada blava i més verda". De fet, tot el seu parlament ha estat una metàfora d'una olivera, que es trobava dalt de l'escenari. I l'exemple l'ha portar a parlar de les zones verdes i en com regar totes aquestes zones amb aigua freàtica, "que passa pels nostres peus i que tant ens representa" – referint-se a les onades de l'escut de la ciutat –. També ha destacat projectes com el parc central, l'anella verda i les vies blaves, que han de "convertit la nostra ciutat en un referent".

"Després d'anys treballant, s'ha fet molta feina per millorar la qualitat de vida dels igualadins i s'han impulsat projectes molt ambiciosos, que han canviat Igualada". Un canvi que ha evidenciat amb dues preguntes: "Quants estudiants universitaris, quants espais verds, quanta vitalitat comercial o quanta autoestima teníem fa 10 anys i quanta en tenim ara? O quina projecció de futur teníem fa deu anys i quina tindrem ara amb 107 noves hectàrees de sòl industrial?".

El candidat també ha parlat de futur amb la voluntat de crear un nou Centre d'Atenció Primària, perquè el que hi ha ubicat a l'estació "és inaccessible" i ha destacat que "queda molta feina per fer per a la Igualada del 2030, en què volem ser una ciutat referent en l'aposta pel talent, la innovació, la sostenibilitat, els espais verds... en definitiva ser uns referents en qualitat de vida". Segons Castells, "volem continuar nodrint Igualada de tots aquests projectes" i que "ens presentem amb l'objectiu de seguir fent una Igualada forta, ambiciosa, al servei de la gent i que lideri les ciutats mitjanes del país".

L'acte amb comptat amb centenars de persones que han omplert el teatre. L'esdeveniment s'ha iniciat amb un vídeo molt emotiu on Castells apareix amb el Bernat, un nen igualadí que va enviar una carta a l'actual alcalde d'Igualada expressant el seu desig de ser alcalde en un futur "per ajudar les persones i fer que Igualada sigui una ciutat maca". El Bernat va passar un dia amb Castells per poder conèixer la tasca d'un batlle.

El vídeo ha acabat amb unes imatges de Marc Castells i del Bernat anant des de l'Ajuntament fins a l'Ateneu Igualadí, que ha coincidit amb la seva entrada al teatre. L'encarregat d'obrir l'acte ha estat Xavier Trias, qui ha assegurat que ell, de jove, "no volia ser alcalde ni volia ser polític". Tot seguit, però, ha fet de polític, de candidat a Barcelona, i ha estat molt crític analitzant l'actualitat política de la ciutat. "Ada Colau continua fent uns plantejaments que no tenen sentit", ha dit.

Tot seguit, sota el lema "El canvi de debò que està fent Igualada amb Marc Castells", Trias ha presentat un vídeo d'un repàs de totes les actuacions transformadores i projectes que ha fet al llarg dels darrers 12 anys Junts per Igualada com la plantació d'oliveres, la portada de l'aigua de la Llosa del Cavall, el nou centre de dia del barri Montserrat, el nou institut Badia i Margarit, modernització del complex esportiu de Les Comes, la instal·lació de la gespa del camp de futbol de Fàtima, el Campus Universitari d'Igualada i el nou campus Salut, zones blanques de pàrquing, la remodelació de la plaça dels Porcs, l'estadi atlètic, la residència Pare Vilaseca, l'Anella Verda, la Igualada Fashion Lab, la instal·lació de les càmeres de seguretat, el nou pavelló esportiu, l'Hospital Universitari, la recuperació de dues sales del Cinema Ateneu, l'enllaç de la Ronda Sud, la remodelació del parc Garcia Fosses, les millores piscina del Molí Nou, el nou crematori, la rehabilitació de l'Adoberia Bella, la creació de l'Arxiu Comarcal, l'ampliació del Parc Central, la remodelació de la plaça del barri de Sant Isidre, la creació de l'alberg Cal Maco, el Centre Cívic Nord, l'espai juvenil Cal Badia, entre altres.

El candidat de Junts per Igualada, Marc Castells, ha tancat l'acte agraïnt el suport de la gent que ha assistit a l'acte. "Em sento estimat", ha dit. I ha acabat dedicant unes paraules molt emotives al seu pare, a qui ha regalat un petit bonsai. També hi ha hagut una actuació sorpresa amb una cançó dedicada a Igualada. I per acabar s'ha convidat a totes les autoritats i alcaldables de la comarca a l'escenari.