La Diputació de Barcelona continua treballant per facilitar el desplegament de la fibra òptica a tota la província de Barcelona i assolir que la totalitat de municipis del territori hi tinguin accés durant el primer semestre del 2024. Ha destinat 27,2 milions d’euros en aquest mandat a facilitar la construcció de canalitzacions destinades a la implantació de fibra òptica a la xarxa de carreteres de la corporació.

Al llarg d’aquests quatre anys, ha estès canalització per passar fibra òptica a través de més de 341 km de la xarxa de carreteres, fent arribar aquestes canalitzacions a 119 municipis i beneficiant a més de 244.000 persones. En el pla de zona de la xarxa de carreteres que va presentar dijous es preveu també que tots els camins i carrereteres tinguin cunetes per on fer passar aquestes canalitzacions.

El desplegament de la fibra òptica és un dels projectes estratègics del Pla d’Acció de Mandat de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de treballar per assegurar que tota la població tingui accés a uns serveis públics de qualitat, amb independència del seu lloc de residència.

Per tal d’assegurar l’arribada efectiva de la fibra als municipis, la Diputació té un conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) perquè gestioni i dugui a terme la instal·lació del cablejat de fibra òptica pública en tota la xarxa, a més d’assumir-ne els costos de manteniment.

Més seguretat

Soterrar el cablejat de fibra òptica permet una millor protecció física, especialment, en cas d’inclemències meteorològiques. A més, es millora el drenatge de la carretera; la seguretat viària dels vorals, al ser trepitjables per als vehicles; la durabilitat del ferm i la reducció dels costos de manteniment, segons expliquen fonts de l'ens provincial.

El desplegament de la fibra òptica a la província, per part de de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial i de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, va iniciar-se l’any 2018 amb l’execució (2018-2019) d’obres a 254 km de carreteres, amb un pressupost de licitació de 18,89 milions d’euros, facilitant la connectivitat per fibra òptica a més de 200.000 habitants de 57 municipis.