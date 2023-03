ERC d'Igualada reclama a la resta de partits que aïllin el grup de Vox

ERC Igualada no participarà en cap debat electoral on hi hagi presència del grup ultradretà de Vox, que fins ara no té representació a l'Ajuntment igualadí. Els republicans han fet un comunicat en el que indiquen que “ni volem ni podem blanquejar, normalitzar o acceptar una formació política d’extrema dreta que vol fulminar les nostres llibertats i que és un partit homòfob, xenòfob i antidemocràtic”. La candidata Alba Vergés creu que “aquí ens hem de trobar tots els partits polítics democràtics de la ciutat. Vox és una línia vermella”. La presència de Vox a la lluita electoral per tenir representació a la capital de l'Anoia es va conèixer aquesta setmana a partir d'un entrevista al seu candidat, Daniel Carmona, al mitjà local, L'Enllaç.

Des d’ERC proposen “aillar” a Vox participant a tots els debats sempre i quan no hi participi la formació d’extrema dreta, no donant “cap espai” de “normalitat” a aquest partit “homòfob, xenòfob, catalanòfob i contrari als drets humans més bàsics i elementals”. En aquest sentit, els republicans expliquen que “confiem que totes les forces democràtiques de la ciutat tinguin clar que amb Vox no podem compartir cap espai” i asseguren que “ERC assistirà a tots aquells espais de debat on se’ns convidi per debatre sobre Igualada i fer-ho en termes “democràtics i des de la tolerància” i que això fa “totalment incompatible que hi pugui ser Vox”.

Des d’Esquerra Republicana asseguren que “Igualada és una ciutat oberta, integradora i tolerant” i per això “no es poden permetre els discursos d’odi, no hi tenen cabuda i no se’ls ha de permetre cap espai a aquells que ens volen a la presó per la nostra manera de pensar o manllevar els drets que han estat conquerits gràcies a l’esforç i la lluita de molta gent durant molts anys”. Alhora apunten que “històricament hem vist que quan s’ha normalitzat i acceptat l’extrema dreta al panorama polític, tota la societat ha perdut drets i llibertats, no volem tornar a èpoques fosques totalitàries i antidemocràtiques”.

Vergés ha indicat que des d'Esquerra “estem convençuts que tota la resta de formacions polítiques de la ciutat estaran d’acord amb rebutjar sense matisos la presència de partits antidemocràtics a la nostra ciutat”.