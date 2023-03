Més de 1.400 persones han assistit a la Fira de l’ensenyament d’Igualada en la seva onzena edició, que s’ha celebrat els dies 23 i 24 de març al recinte firal de l’Escorxador. L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament d’Igualada, ha aplegat durant els dos dies una quarantena d’expositors d’universitats, escoles superiors i escoles, públiques i privades, que han pogut donar a conèixer tota l’oferta formativa als joves, famílies i totes aquelles persones que tenen interès en formar-se. Aquest divendres les autoritats de la ciutat van fer una visita a la fira. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; la regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa; la regidora d’Universitats, Carlota Carner; i el regidor de Promoció de la Ciutat, Miquel Vives.

En els seus parlaments, Castells ha posat en valor la Fira de l’Ensenyament d’Igualada que va néixer ara fa onze anys de la mà de l’Ajuntament “per tal d’agrupar i divulgar tota l’oferta formativa de la ciutat”. La Fira, que estava oberta a tota la ciutat, va especialment adreçada als joves estudiants d’entre 15 i 16 anys que tot just s’acaben de treure el títol de secundària i que “es troben davant la necessitat i dificultat de decidir com encarar la seva formació educativa a partir d’ara”, ha dit l’alcalde. Per a ell, es tracta de facilitar la tria d’estudis als joves d’arreu de la comarca “hi ha una allau d’informació, però amb aquesta realitat immersiva poden conèixer i valorar diverses opcions amb tranquil·litat i al seu ritme”.

En aquesta edició s’ha incrementat el nombre d’expositors d’universitats i centres d’estudis superiors, arribant a un total de quaranta. En altres espais de la fira també s’hi ha aplegat instituts, que han exposat la seva oferta d’ensenyaments reglats, de cicles formatius o de programes de formació i inserció. A més també hi han tingut estands altres centres a la mateixa ciutat i cossos de seguretat i emergències, com ara els Mossos d’Esquadra, els Agents Rurals o els Bombers de la Generalitat de Catalunya. La fira també ha tingut un caire més inclusiu, amb la presència del Grup Àuria que ha ofertat programes de formació adaptada. Castells ha destacat “l’entusiasme que hi posen totes les escoles, universitats i centres d’estudis de formació superior que s’han aplegat en aquesta edició”.

A banda dels estands informatius amb informació més general, el batlle també ha destacat que la fira compta amb una atenció més personalitzada. La fira ha destinat un espai al Punt d’Orientació, format per un equip de professionals de l’orientació dels tres dispositius municipals existents: Ig-Nova Ocupació, La Kaserna i el Servei d’Orientació Educativa de l’Ajuntament d’Igualada. En aquest sentit, Castells, ha posat en valor aquest servei “els joves tenen la necessitat de fer-se preguntes i que se’ls hi resolguin”, ha dit l'alcalde.

A més dels expositors i del Punt d’Orientació, joves i famílies també van poder participar en xerrades informatives gratuïtes que es van celebrar els dos dies i que tractaven sobre els motius per continuar estudiants, els itineraris educatius després de l’educació secundària obligatòria i el paper clau que hi tenen les famílies. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha assegurat que el futur de la societat és l’educació i que “la millor inversió que pot fer una ciutat com Igualada és amb l’educació i el talent”.