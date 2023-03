Dos carros de supermercat, una reixa gegant de ferro, una tanca d'obres, una cafetera, una jaqueta de motorista, una banyera i 652,5 quilos de tovalloletes. Aquest és el balanç de residus que es van retirar diumenge del riu Anoia, al tram sota el tanatori d’Igualada, en el marc d'una matinal de neteja organitzada per la plataforma Igualada pel Clima (Fridays for Future Igualada).

Des de les deu del matí i fins a les sis de la tarda, unes 500 persones van participar a Festa'l riu, una jornada plena d'activitats promogudes per l'entitat ecologista a la llera del riu per reivindicar "un espai que hauria de ser digne, net i ple de vida", on també hi havia ioga, observació d'ocells, estudi del riu, aquarel·les, taller de sabó, cursa d'orientació, jocs infantils, taller de natura sense residus i música en directe de la banda del riu i la Núria Membribe.

El plat fort del programa va ser el concurs de neteja de la llera. En total, organitzadors i voluntaris van treure del riu mitja tona de porqueria. L'origen de la contaminació de l'espai té dues vessants: d'una banda, les descàrregues d'aigües fecals del col·lector al riu en èpoques de pluja moderada (o inclús fluixa) degut a no tenir la xarxa d'aigües residuals separada de les pluvials i, de l'altre, les persones que aboquen deixalles al vàter sense tenir en compte que els residus que desapareixen (amb la conseqüent despesa d'aigua neta), en un moment o altre poden acabar abocats al medi natural.

A la llista d'objectes surrealistes de trobar al riu ens vam deixar la banyera! Una banyera al riu! Incomprensible 🤷 https://t.co/6HYxkgi9xC pic.twitter.com/VRNhtJGvTx — IgualadaPelClima (@PelClima) 27 de marzo de 2023

Ara fa un any, Igualada va posar en marxa una prova pilot d’instal·lació d’una estructura reixada de retenció de residus sòlids al sobreeixidor d’aigües residuals del tanatori per evitar que acabin al riu.