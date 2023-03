La Diputació de Barcelona posa en maxa aquest mes d'abril un servei de biblioteca per a micropobles. Es posa en marxa en servei dos nous bibliobusos, el Serra de Rubió i el Serra del Cadí, que tenen la particularitat que no són un autobus gran adaptat, sinó dos vehicles lleugers (furgonetes), amb una flexibilitat i mobilitat majors que permeten arribar a municipis que fins ara no disposaven de servei. Amb el Serra de Rubió i el Serra del Cadí, la flota de bibliobusos de la Diputació de Barcelona passa de 10 a 12 vehicles.

Els nous vehicles lleugers donaran servei, en una primera fase, als municipis més petits de les comarques de Barcelona; al Bages, al Berguedà i a l’Anoia. I amb aquesta acció el servei arribarà al 100% dels municipis d’aquestes comarques. En el cas del Berguedà i de l’Anoia es tracta de les comarques que acumulen més municipis fins a 300 habitants, com ara Sant Jaume de Frontanyà (28 habitants), Fígols (46 habitants), Gaià (129 habitants) o Santa Maria de Miralles (167 habitants). El nou servei ha estat presentat aquest dimecres a la seu de la Diputació a Barcelona.

L’objectiu és arribar, més endavant, a tots els municipis de menys de 300 habitants de la demarcació. El servei serà setmanal, quinzenal, mensual o sota demanda, en funció de les necessitats de cada municipi.

Amb la incorporació d’aquests dos nous vehicles a la flota de bibliobusos, l’aposta de la Diputació de Barcelona per fer arribar la lectura pública a tots els municipis es tradueix en la dotació de més recursos: dels 14 bibliobusos que hi ha a Catalunya, 12 són a les comarques de Barcelona., a través de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM). La Diputació té l'objectiu de "fer arribar la lectura pública a tots els municipis de la demarcació, sigui quin sigui el seu nombre d’habitants", segons han explicat fonts del servei. Ara s'arribarà més enllà del que planteja el Mapa de Lectura Pública de Catalunya, que estableix biblioteques per als municipis amb una població superior a les 3.000 persones".

Els nous bibliobusos i el balanç de la recuperació del sector cultural postpandèmia s’han presentat avui en roda de premsa a la seu central de la corporació a Barcelona. L’acte ha estat encapçalat pel diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia Cañizares, que ha destacat «la cultura com a bé imprescindible que ens va ajudar a superar psicològicament la pandèmia perquè vam llegir més, vam visitar més museus que mai de manera virtual». I ha afegit que «amb els nous bibliobusos tota la ciutadania de la demarcació té accés a la cultura, independentment del municipi on visqui, perquè tots són ciutadans de primera que han de rebre el mateix servei». A més ha subratllat com «la corporació s’ha mantingut com a principal impulsora de l’àmbit cultural destinant-hi una part destacable del seu pressupost. Aquest 2023, representa el 12% del total».

La XBM més a prop que mai

A més de l’augment de bibliobusos, la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona ha incrementat durant aquest mandat i de forma notable la seva presència al territori, passant de 226 a 233 biblioteques. Abans d’acabar l’any se n’afegiran dues més, a Sant Julià de Vilatorta i Palau- solità i Plegamans, que s’inauguraran entre els mesos de juny i setembre i que elevaran el nombre de biblioteques de la demarcació a 235.

Actualment, el 93% dels municipis de la demarcació de Barcelona tenen servei de biblioteca adherit a la XBM, que ha passat d’assistir 258 municipis a assistir-ne 288. Això suposa un augment de l’11% del servei.

La biblioteca postpandèmica: nous serveis, nous usos i nou model

Des del primer dia de confinament, les biblioteques van continuar prestant serveis virtuals, als quals la ciutadania pot accedir des de casa i sense cap necessitat de passar per la biblioteca. Des de l’estrena del carnet virtual, al 2020, se n’han donat d’alta 56.000. El préstec digital ha passat del 2% del total (228.233) al 8% (816.916) i la inversió en col·lecció digital s’ha multiplicat per 5, fins als 500.000 euros.

Al maig de 2020, les biblioteques van ser els primer equipaments culturals a reobrir les portes després del confinament. Avui dia ja s’ha recuperat el pols: l’últim trimestre de 2022 ja es van fer més préstecs que en el mateix període de 2019 (un 2% més).

Tot i les dificultats derivades de la pandèmia, durant aquest mandat la Diputació de Barcelona ha continuat encapçalat el canvi de paradigma de biblioteca pública. Ho ha fet amb la inauguració de dos equipaments que reforcen el nou model de servei bibliotecari de la XBM, amb la biblioteca com espai de proximitat per a la lectura i el coneixement i com a punt de trobada de la comunitat. Es tracta de la Biblioteca Pilarín Bayés de Vic, que incorpora espais innovadors per a la creació musical (lab de música), l’aprenentatge o l’atenció ciutadana, entre d’altres; i de la García Márquez de Barcelona, especialitzada en literatura llatinoamericana, que inclou un estudi de ràdio, un espai sensorial.