El Ple de Calaf ha aprovat per unanimitat sol·licitar a la Generalitat la creació de la comarca de l’Alta Segarra, el que suposaria deixar de pertànyer a l’Anoia. En aquests moments, l’Alta Segarra està vinculada administrativament a la regió de la Catalunya central i a la comarca de l’Anoia, que al seu torn té la majoria de municipis vinculats a la vegueria del Penedès. La llei territorial establia que aquests embolics administratius no podrien passar, però la Generalitat i el Parlament van impulsar i crear el Penedès per interessos polítics i van deixar sense resoldre la situació dels municipis de l’Alta Segarra.

La proposta de Calaf, que es va aprovar en el darrer ple municipal, sol·licita la creació de la comarca de l’Alta Segarra al Departament de Presidència de la Generalitat. Segons va explicar l’alcalde Jordi Badia, l’esquema que es seguirà per a la futura constitució d’aquesta comarca serà el mateix que s’ha seguit amb el Lluçanès. Ara mateix, amb la Generalitat, només hi ha un acord verbal, i per això, el primer tràmit consisteix en què tots els municipis de l’Alta Segarra – Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana - presentin formalment la demanda a la Generalitat perquè hi hagi un acord per escrit.

De cara al calendari la creació hauria d’arribar abans del 2027, quan hi haurà una nova convocatòria d’eleccions municipals. En aquest període de quatre anys, el funcionament seria a través d’una Mancomunitat, que ja està creada. Badia va explicar que ja es podran rebre fons com a administració supramunicipal per tenir un mínim aparell administratiu per poder funcionar. A partir de les eleccions del 2027, sí que ja es podria escollir el nou consell comarcal de l’Alta Segarra. Els dos grups de l’oposició hi van votar a favor i van manifestar que és un tema que tots veuen clar i que ha estat llargament reivindicat pels diferents governs del municipi.

El fet que la Generalitat obrís la porta a la creació de la comarca del Lluçanès ha posat sobre la taula l’oportunitat de fer el mateix amb la reclamació històrica dels municipis a l’entorn de Calaf. El desgavell amb les demarcacions, ho feia més urgent.