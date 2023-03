Igualada ha programat 68 funcions de teatre infantil i juvenil a La Mostra 2023

El pròxim dijous 30 de març arrenca la Mostra d’Igualada, la fira d’espectacles infantils i juvenils de referència al territori català i espanyol. Arriba ja a la 34a edició i n’és el referent del sector. Igualada acollirà al llarg de quatre dies prop de 30 companyies, que oferiran un total de 68 funcions en els 12 espais diferents que hi haurà a la ciutat. I 8 dels espectacles s’estrenen a la capital de l’Anoia.

Enguany la fira recupera els espectacles de carrer, una iniciativa que permet gaudir de les arts escèniques de forma gratuïta a públics de totes les edats. És un dels guanys que permet l’actual situació de baixa intensitat del covid.

El cartell d’aquesta edició ha estat realitzat per l’artista igualadí Ramon Enrich. La imatge revela una porta groga entreoberta al mig d’un camp que porta a un món paral·lel amb elements inversemblants. Enrich vol representar la impossibilitat de posar límits i fronteres en un espai de llibertat com és el teatre.

Els organitzadors de la Mostra s’han encarregat de preparar una programació equilibrada amb un gran ventall de propostes dins de les arts escèniques, com ara teatre, dansa, circ i música. Les temàtiques de les funcions també són igual de diverses, des de la pressió estètica a la crisi energètica o migratòria.

De les 30 companyies seleccionades per a aquesta edició, 21 són catalanes, 7 de la resta de l’estat espanyol i 2 internacionals. En destaca la participació de La Mecànica, Joan Català, Leandre Clown, Ortiga, The Followers, Inspira Teatre, Mos Maiorum, Guillem Albà i, de les dues companyies franceses, Cie Lézards Bleus i Cirque Pardi!

Un any més, a la Llotja, situada al primer pis del Museu de la Pell d’Igualada, s’hi acolliran tots els professionals acreditats i s’hi desenvoluparan una sèrie d’activitats d’interès per al gremi.

La Llotja actua com a espai relacional entre els diferents agents del sector i, tanmateix, és el punt de benvinguda on es recullen les acreditacions. El recinte compta amb taules de treball, servei de bar i una zona de descans amb l’objectiu de proporcionar un espai participatiu, mercantilitzat, i així fomentar connexions entre professionals. D’aquesta manera la Mostra s’ha convertit en el principal aparador pel sector del teatre familiar.

L’activitat professional de la fira pren el nom de Mostra PRO Catalan Arts, marca a través de la qual l’Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya exporta i internacionalitza les indústries creatives catalanes.

Grup de participació jove

L’any 2019 la Mostra va donar el tret de sortida al Grup de Participació Jove, una iniciativa que agrupa a una vintena de joves d’entre 12 i 20 anys que al llarg de l’any i, sobretot, vora les dates de la fira, es troben per compartir el seu interès per les arts escèniques.

Formar part d’aquest projecte els permet gaudir d’espectacles arreu del territori, assistir a tallers i parlar amb els artistes després de les funcions. Una de les tasques del Grup Jove és difondre informació sobre la Mostra a escoles i instituts, tot recomanant els espectacles adreçats a la seva edat. El grup és coordinat per la Mostra i la Kaserna, i el departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada.

L’edició d’enguany preveu rebre a la ciutat prop d’un miler de professionals entre artistes, programadors i equip de muntatge. A més a més, la fira també compta amb la participació de més d’un centenar de voluntaris que, amb el suport del Grup Xarxa Igualada, participen en la Mostra atenent el públic i controlant els espais.

Inclòs a la Mostra, enguany se celebra la 8a edició del concurs de crítica teatral infantil i juvenil amb una novetat, aquest any, per primer cop, les crítiques de la fira se sumaran al Concurs de Crítica de Joves Periodistes Culturals, una proposta que neix per animar els joves d’arreu del territori català a endinsar-se a la professió, d’analitzar i descriure els espectacles.

Actualment, la iniciativa compta amb la participació de la Xarxa Transversal, el Mercat de les Flors, Viu el Teatre, Top Grups, l’Institut del Teatre, Teatre i literatura i el CEIP Estel de La Sagrera de Barcelona. Un jurat independent valorarà les peces i publicarà el veredicte el proper mes de juny. Els joves que hi participin tindran accés lliure a les funcions i podran treballar des dels espais reservats per a la premsa, «potenciant així la seva experiència com a periodistes», segons destaquen els organitzadors.

D’aquesta edició també es pot esperar un taller participatiu conduït per La Mecànica. Aquest estarà enfocat a apropar les arts escèniques als infants i joves de la ciutat tot donant-los l’oportunitat d’assajar, aprendre com expressar-se corporalment i, finalment, actuar en una funció plegats. Així mateix, el Col·lectiu Mur oferirà un taller obert a la ciutat perquè tothom qui ho desitgi pugui aprendre i posar en pràctica els seus dots circenses.

Els visitants de la Mostra podran trobar un punt d’informació i taquilles per comprar les últimes entrades a la Sala Municipal d’Exposicions situada a la plaça del Rei d’Igualada. A més a més, la ciutat compta amb sis pàrquings gratuïts a disposició dels usuaris.