La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada, Alba Vergés, han participat aquest divendres de les activitats de La Mostra Igualada, la fira d’espectacles infantils i juvenils. L’alcaldable d’Esquerra ha agraït a la consellera l’aposta per La Mostra, després que el departament de Cultura hagi previst 210.000 euros als Pressupostos del 2023. “Una xifra rècord, que contrasta amb la retallada de 30.000 euros que ha fet el govern de Marc Castells, posant en perill la continuïtat de La Mostra”, ha lamentat Vergés.

“Des d’ERC estem convençuts de la rellevància estratègica que té aquesta fira a nivell de país, i no la deixarem perdre”, ha recalcat, per això proposen “doblar la inversió de l’ajuntament per no perdre-la”. Segons Alba Vergés, “La Mostra és la joia de la corona, culturalment parlant, d’Igualada”. “Ens diferencia de les altres ciutats i ens converteix en un referent per a la resta del país”, ha recalcat. “Cal donar estabilitat a La Mostra, i posar-hi els recursos necessaris”, ha conclòs.

Consellera Garriga veu La Mostra com "un punt de trobada estratègic”

La consellera Natàlia Garriga ha destacat la rellevància de La Mostra, com a “punt de trobada entre programadors i companyies” i ha afirmat el compromís del Govern per potenciar-la. En aquest sentit, la titular del Departament de Cultura ha remarcat que la cita igualadina “aplega un miler de professionals i més de 30 mil espectadors”. De fet, ha detallat la consellera, Cultura ha inclòs la cita igualadina entre els cinc mercats estratègics del país, junt amb Fira Tàrrega, Trapezi de Reus, Mercat de Música Viva de Vic i Fira Mediterrània a Manresa. Entre aquests, qui més contractes generen són Fira Tàrrega i La Mostra.

“Malauradament, després de 12 anys, Marc Castells encara no ha sigut capaç d’implementar un model de gestió vàlid i eficaç com sí que tenen la resta dels mercats estratègics”, ha criticat l’alcaldable d’ERC Igualada, Alba Vergés.