L'Ajuntament d'Igualada i el CF Fàtima inauguren aquest dissabte la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol del barri de Fàtima. La gespa artificial era una petició del club i del barri, que tenia els equips jugant amb un camp de terra. La petició del barri es va tramitar a l'Ajuntament a través del grup Igualada Som-hi, que va posar aquesta obra com a condició per aprovar un dels pressupostos del darrer mandat.L'alcalde Marc Castells ha recordat que “aquest renovat equipament dona resposta a la demanda dels club del barri i amplia els espais on practicar esport amb qualitat i comoditat”.

L’esport, ha remarcat l’alcalde “és la millora eina de cohesió social que tenim, millora la nostra salut i la nostra qualitat de vida”.Castells ha recordat que el nou camp de gespa i la millora de l’entorn d’aquest equipament permetran practicar futbol i altres disciplines, com el rugby a tots els igualadins amb millors condicions i repercutint positivament en la competitivitat dels clubs esportius. Abans de cedir la paraula a l’entrenador del F.C. Fàtima Castells ha posat en valor la important obra que s’ha realitzat per tal que aquest camp sigui una realitat “una obra de grans dimensions que ha permès primer de tot estabilitzar el terreny on s’ubicava el camp i que s’ha assegurat amb un entramat de pilones”. Ara ja s’hi ha col·locat la gespa i s’ha reordenat l’entorn. En la mateixa línia, Macanaz, ha agraït a l’ajuntament i als membres del club l’esforç que han fet per tal que “aquest camp de gespa sigui una realitat, sumant-hi la feina de tots els ex jugadors i els membres de les anteriors juntes que han cregut en aquest projecte que serà molt important pel barri i pel conjunt d’Igualada. Els actes de la inauguració s’iniciaran d'aquest dissabte 1 d’abril a les 12h amb la presentació dels equips del Fàtima de la temporada 23/24. Seguirà l’acte inaugural a les 12.30 i un Campionat Social de Penals que es farà a les 13.00. A la tarda es farà un partit de veterans.