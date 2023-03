La Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo de Masquefa ha acollit aquest divendres la presentació pública del projecte de construcció del nou Centre de Dia de la població, un equipament que es durà a terme gràcies a una subvenció dels fons europeus Next Generation d'1.4 milions d'euros. L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete; acompanyat del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, han presentat la intervenció.

El nou Centre de Dia de Masquefa és un projecte social llargament reclamat per la població. Xavier Boquete ha explicat que “és un projecte que, com bé sap tothom, hi portem molts i molts anys al darrere i que ara, per fi, es podrà fer realitat. Amb el nou Centre de Dia podrem donar resposta de forma prioritària a una de les principals necessitats del col·lectiu de gent gran de la vila i garantir el benestar de tots els veïns oferint-los un espai plenament adaptat a les seves necessitats i interessos”.

“L’Ajuntament té fixada com una de les seves prioritats prestar als veïns de més edat del municipi eines, serveis i equipaments que permetin millorar la seva qualitat de vida i tenir un envelliment actiu”, defensa Xavier Boquete.

El procés de licitació de l’obra ja s’ha iniciat i els treballs és previst que comencin enguany; mentre que el projecte clouria a finals del 2024 o principis de l’any 2025. El nou Centre de Dia és previst que s’habiliti a l’edifici de l’antic cinema de Masquefa i que incorpori sis pisos tutelats per a gent gran.

L’Ajuntament ja ha adquirit per a titularitat municipal al llarg dels darrers anys la primera i la segona planta de l’edifici annex a l’espai on s’habilitarà el Centre de Dia. Ara, falta adquirir els baixos perquè aquest edifici es pugui destinar a accions socials i complementi els serveis del nou Centre de Dia.