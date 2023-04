L’Ajuntament de Castellolí acaba d’estrenar un mural a la façana lateral de l’edifici de l’ajuntament que dona a la plaça del Poble (antiga Cal Bonhome), remodelada recentment. L’obra s’ha enllestit aquesta setmana passada i vol posar en valor els orígens, tradicions i costums del municipi amb elements com la verema, les oliveres i la barraca de pedra seca.

El mural també mostra la il·lustració d’un personatge reconegut del poble, l’Isidre Guixà Reichacs de Cal Plats i Olles, amb les portadores plenes de raïm. Guixà va ser un dels fundadors del Centre, dirigent de la Unió de Rabassaires de Castellolí i alcalde durant la Segona República. Durant la dictadura, fou empresonat dos anys a la Model i l’any 1941 va obtenir la llibertat condicional i fins el 1951, no va aconseguir la definitiva. Per sobre de la seva figura, hi ha pintada una barraca de pedra seca, patrimoni de la humanitat i element característic de Castellolí. A la il·lustració també hi apareixen dues dones de Castellolí que, a finals del segle XIX, anaven a collir olives a la masia de Cal Jaume Brugués.

L’artista Núria Riba ha estat l’encarregada de pintar-lo i no és el primer que ha fet d’aquestes dimensions. Riba és una pintora i muralista de Sant Martí de Tous que utilitza la tècnica pictòrica figurativa i realista, inspirada en fotografies, per plasmar escenes plenes d’història i memòria. L’artista comarcal ja és una referent a l’Anoia per haver fet diferents intervencions murals en diferents indrets que homenatgen i representen costums i col·lectius per posar-los en valor, i alhora dotar de sentit els entorns on han tingut lloc.

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, ha explicat que “la verema, l’olivera i la barraca de pedra seca són elements molt representatius de Castellolí i plasmen molt bé els nostres orígens; volem que tan veïns com visitants puguin veure aquesta gran obra des de la plaça del poble”. Serra també ha destacat el valor humà de la il·lustració: “és un homenatge a les dones treballadores, i en especial, les que treballen dins el món de l’agricultura”. Sobre Isidre Guixà Reichacs, l’alcalde explica que “volem donar visibilitat a l’alcalde republicà que va estar empresonat i volem fer justícia homenatjant la seva figura a la plaça de la vila”.