Igualada Som-hi planteja crear una unitat especial de la Policia Local que estigui preparada per actuar en les diverses problemàtiques relacionades amb l'oci nocturn. El candidat i portaveu de la formació, Jordi Cuadras, ha explicat a Regio7 que "hauria de ser un cos que estigués més preparat per a la intervenció que no pas la policia local" i considera que s'hauria de diferenciar dels agents de la Policia local que vetllen pel trànsit i la seguretat ciutadana. La diferència planteja que sigui visible en la forma de vestir i en el vehicles que facin servir.

El dirigent socialista també voldria que aquesta policia "d'intervenció ràpida" pogués actuar amb una Unitat canina, amb gossos preparats per buscar droga i per actuar en algun tipus d'acció que puguin intentar fer els responsables dels suposats aldarulls.

"Aquest cos ens ajudaria a prevenir moltes de les coses que passen a les nits: baralles, delictes, desperfectes", assenyalada Cuadras. I indica que "hauria de ser un cos afegit a la unitat de policia que ja fa el seu patrullatge". "Seria una policia més expeditiva i més contundent", indica. El model per Igualada que proposa el líder d'Igualada Som-hi ja està en marxa en altres ciutats.

Però a part de la creació d'aquest cos d'intervenció especial, que podria ser similar al que tenen, per exemple, els Mossos d'Esquadra, Cuadras portarà quatre propostes més al seu programa relacionades amb seguretat.

Recuperar la figura del sereno

La segona, la recuperació de la figura del sereno, en una versió adaptada al segle XXI. "Nosaltres en diríem servei SON (Servei d'Observació Nocturna)", puntualitza Cuadras. No tindria funcions de policia, sinó d'acompanyament i d'avisar a la Policia local o als Mossos si detecta comportaments anòmals o incívics. Cuadras ha explicat que l'exemple l'han tret de ciutats com Cornellà, Santa Coloma de Gramanet o Sant Pere de Ribes on han impulsat aquests servei. "Serien tasques de vigilància o acompanyament. Dones que tenen por de sortir a determinades hores de la matinada per anar a treballar o gent gran que necessita d'un acompanyament". I per tenir aquest servei caldria avisar abans. Especifica que "en cap cas no haurien de fer una intervenció policial". Aquest cos hauria d'estar format per un mínim de quatre agents.

"Els serenos actuarien en determinats barris de la ciutat. Aquí hauríem de veure en quins barris són més necessaris dialogant amb les diferents associacions de veïns", segons la planificació que ha fet el candidat.

La tercera seria una aplicació per als botiguers que estigui connectada directament a la policia local per poder avisar si hi ha qualsevol problema. Ara, segons explica Cuadras, els botiguers tenen grups de whatsapp entre ells, però no hi ha la connexió amb la policia. I la quarta mesura, una aplicació que es diu M7 Citizen Security, que utilizen municipis com Vic o Cornellà, que permet donar una alerta a la policia local fins i tot amb la pantalla del mòbil apagada. Aquesta seria per a tota la ciutadania. Cuadras explica que hi ha dones a Igualada que han creat un grup ("maicaminaràssola") on s'avisen si han de fer un recorregut que els causa inquietud, però considera que "això no pot ser. "Auto-organitzar-se està bé, però proposem que l'Ajuntament i la Policia Local ofereixin les eines per fer que tothom es pugui sentir segur a la ciutat sigui l'hora que sigui", afirma Cuadras.

I la cinquena i última mesura seria augmentar les patrulles a peu als barris i al centre d'Igualada, que "és clau per tenir una major sensació de seguretat", segons Cuadras.

Igualada Som-hi considera que els problemes a la nit se situen al centre i en un parell de barris, i en tres sectors de població. Els joves adolescents, que pateixen atracaments en punts com la plaça de can Font o les escales mecàniques del carrer Sant Magí, i al barri de les Comes, on hi ha establiments molt freqüentats per joves. L'altre col·lectiu són les dones, i Cuadras especifica alguns casos més concrets com per exemple "les que han d'anar a treballar quan encara és fosc al polígon de les Comes". "El govern actual ha fet corredors segurs els dies de festa, com la festa major o la nit de Tots Sants. Nosaltres no volem un dia de seguretat, la volem tot l'any", assenyala. I el tercer col·lectiu és la gent gran que són víctimes de robatoris com estrebades. "És un robatori petit, però que deixen un grau d'inseguretat enorme en aquests col·lectius".

I a part de les mesures, Cuadras indica que cal fer una actuació des de la prevenció i des de la coeducació. "Cal una intervenció a les escoles, tenir localitzats quins són els col·lectius per treballar-hi. I per últim, també es necessari fer campanyes de sensibilització per millorar la convivència entre veïns. Els locals d'oci no tenen la culpa, però hem de poder garantir dues llibertats, la llibertat de l'oci i la llibertat del descans", afirma el polític igualadí.

"La seguretat per a nosaltres és una prioritat", perquè considera que "garantir la seguretat en l'espai públic és sinònim de llibertat". "Si tothom pot fer servir les places, els carrers i els parcs, a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la setmana, estem garantint la llibertat", indica Cuadras. I el candidat es lamenta que "l'actual govern no s'ho ha agafat com a prioritat. Ha menystingut el debat sobre el tema. Nosaltres, acabats els primers confinaments ja vam alertar que hi havia un problema de seguretat ciutadana a Igualada i el govern ens va arribar a dir que érem demagogs i populistes. I després va passar el que va passar a la castanyada del 2021 [la violació a una noia a la sortida d'una discoteca de les Comes].

I recorda Cuadras que Igualada encara no té pla local de seguretat. "El govern el va prometre el 2012 i encara ara no el tenim", afirma el candidat d'Igualada Som-hi.