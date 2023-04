Esquerra Republicana d’Igualada ha anunciat, en el marc de les iniciatives de cara a les eleccions municipals, un ajut de fins a 3.000 euros per als i les joves de la ciutat que vulguin emancipar-se o que tinguin problemes a l’hora de pagar el lloguer. Els republicans expliquen que «el preu de l’habitatge a Igualada és molt elevat, hi ha molt poca oferta i la majoria dels i les joves no poden pagar els desorbitats preus del lloguer».

Per aquest motiu plantegen que cal actuar en dues direccions: «primer de tot, oferir més pisos de lloguer accessible, ja que el govern actual no n’ha fet cap en 12 anys. I després, ajudar a aquella gent que no pot pagar el preu del lloguer, especialment el jovent que veuen com els hi és impossible emancipar-se a Igualada». Davant d’aquesta problemàtica anuncien que «farem ajudes pels joves, de manera progressiva i amb criteri de renda, per tal d’ajudar a qui ho necessiti. En 12 anys el govern municipal no ha ajudat ni a un sol ciutadà a accedir a un habitatge i és urgent revertir-ho».

Segons el pla local de joventut elaborat pel propi departament de joventut de l’ajuntament d’Igualada, el 45% dels joves de la ciutat afirmen que marxaran a viure fora i que no es quedaran a Igualada. Els motius principals són la manca d’habitatge, la manca de feina i el mal transport públic. Aquestes dades, segons Vergés, són «molt preocupants» i que des de l’ajuntament s’hi ha de posar una solució «immediata» perquè «no perdem la meitat del jovent d’Igualada. No podem esperar més i el govern municipal ni ha fet res ni farà res per resoldre aquesta gran problemàtica».

ERC també proposa ajudar al jovent i a les seves famílies amb beques pels estudiants universitaris i d’FP que ho necessitin per tal «d’ajudar-los a pagar el transport públic i les despeses derivades d’anar a estudiar fora d’Igualada, tant formació universitària com formació professional». Els republicans expliquen que «no podem permetre’ns que cap jove deixi d’estudiar per falta de recursos. Aquesta ajuda ha d’arribar al 80% dels estudiants i han de ser d’entre 916,50 i 183,30 euros, en funció del nivell de renda de les famílies».