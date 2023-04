L’Ermita de la Sala de Jorba celebrarà aquest Dilluns de Pasqua, a partir de 2/4 de 12, el tradicional aplec amb la missa i la cantada dels Goigs de la Sala. Tot seguit, hi haurà l’exhibició de balls tradicionals amb el grup de caramelles de Jorba i en acabar, sardanes amb el quintet de Cobla Terres de Marca i tirada de bitlles. Al migdia, es farà el dinar dinar popular i després gimcana infantil. Per acabar la tarda, hi haurà concert de violes de roda a l’ermita de la Sala.

El diumenge 16 d’abril serà el torn de les caramelles. La primera cantada serà a partir de 2/4 de 10 del matí i es farà per les masies del municipi de Jorba, començant a la Jardineria Travé i passant per Cal Piqué i Cal Mas Marell, nucli de Sant Genís fins a arribar al Pla de Rubió. L’activitat està organitzada per Caramelles de Jorba i l’Ajuntament de Jorba i comptem amb la col·laboració de Làctics La Tossa, Cal Gallego de l’Espelt, Alberg de Sant Jaume, Farmàcia Álamo, Carnisseria Travé, Fruits secs Torra, Discom, Molí d’oli can Gibert, Centre Agrícola Sant Genís i Eixarcolant.