El Consell Comarcal de l’Anoia ha impulsat un estudi innovador per mobilitzar cases desocupades a pobles petits a través de la rehabilitació mitjançant una cooperativa d’habitatge. El projecte s’inicia de forma pilot en els municipis de Carme, La Llacuna, Orpí, Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles.

El projecte, amb el nom de ‘Tornem als pobles’, permetrà analitzar l’estat de conservació d’alguns habitatges buits, la viabilitat de rehabilitar-los mitjançant una cooperativa d’habitatge i les característiques de les persones interessades en formar part de la cooperativa i poder viure en un dels habitatges.

Per conèixer l’interès i la viabilitat del projecte, s’ha elaborat una enquesta per a difondre entre la ciutadania. L’objectiu és saber les necessitats de l’enquestat i quin tipus de projecte li podria encaixar, si hi ha interès per viure en un poble i de col·laborar en la rehabilitació d’habitatges buits.

El conseller de Turisme i Programes Europeus del Consell Comarcal, Dani Gutierrez, ha explicat que «el desenvolupament de ‘Tornem als Pobles’ permetrà a l'Anoia tenir una estratègia pròpia contra el despoblament i enfocada a les polítiques de l'Estat i Europees de lluita contra el repte demogràfic en els entorns rurals. Volem mantenir vius els petits pobles, recuperar edificis que es perdrien i facilitar l’accés a l’habitatge a moltes persones».

El projecte està liderat pel Consell Comarcal de l’Anoia i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Conjuntament amb el projecte 'Anoia en Transició' conformen l'estratègia anoienca per fomentar el dinamisme econòmic i social en els entorns de ruralitat.