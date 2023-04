L’Ajuntament d’Igualada té projectada una reforma d’un dels vials més cèntrics i actius de la ciutat, el de la Rambla Sant Isidre, que el convertiria en un espai amb una superfície a un sol nivell, de manera que tindria una imatge molt més propera al nom (rambla) que l’identifica. De fet, històricament ha tingut una funció de carrer i és aquesta l’estètica que manté (amb voreres amples a banda i banda). Ara fa uns anys es va tancar el tram central al trànsit i després d’aquesta mesura el consistori considera que necessita «una remodelació que la faci de plataforma única i generi espais de trobada i oci pels veïns», segons ha destacat l’alcalde, Marc Castells.

El nou projecte de rehabilitació de la Rambla Sant Isidre incorpora 4.000m2 dins la trama que és preferentment per a vianants, amb la creació d’una plataforma única que renova tot el paviment, incorpora zones verdes, espais d’estada, i que vol reforçar el vial com a eix cívic i comercial històric de la ciutat.

Per tal de pacificar el carrer, l’espai destinat al vehicle es limita a un carril de circulació, eliminant-ne les franges d’aparcament existents. Per a fer una zona més amable per al vianant, es restringirà l’ús dels vehicles a l’espai amb control d’accés horari; es permetrà el pas als autobusos i s’habilitaran zones de càrrega i descàrrega temporal per al bon funcionament dels comerços.

La reforma proposa la «renaturalització» de la Rambla amb noves àrees verdes, habilitant-hi nous llocs d’estada amb mobiliari divers i que «incentivaran la socialització de la ciutadania». L’ordenació de la rambla també reconeix l’estructura urbana dels corralons transversals que hi desemboquen, amb el disseny del nou paviment, la configuració del verd, dels espais d’estada i de la il·luminació. El projecte també incorpora la proposta d’ordenació dels espais destinats a les terrasses de restauració, que se situen entre plataners i parterres vegetals.

Finalment, es renova l’actual il·luminació per incorporar-ne una de baix rendiment energètic que s’adapti als criteris de funcionalitat de l’espai.