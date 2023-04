Fira d’Igualada organitza la primera edició de la mostra DeGustAnoia, una trobada de professionals de l’alimentació i la restauració a l’Anoia. Els organitzadors valoren que "per primera vegada productors i transformadors dels aliments tindran un espai on promocionar-se, generar sinèrgies i crear negoci al voltant dels aliments de proximitat de la comarca".

DeGustAnoia tindrà lloc el proper dimarts 18 d’abril al recinte firal l’Escorxador d’Igualada amb una vintena d’expositors, i l’entrada serà exclusivament per a professionals del sector alimentari. L’objectiu del certamen és que els productors del territori puguin fer promoció dels seus productes de proximitat i generar coneixement al seu voltant. És per això que en el marc de la Fira s’han programat tot un seguit d’activitats com ara tastos de vins i caves amb maridatges, showcookings amb productes dels expositors participants, cata de cerveses i formatges i degustacions de producte.

Els expositors presents a DeGustAnoia són el celler Bohigas d’Òdena, Olis Saba d’Òdena, Fruits Secs Torra, el Celler Anna Rosell de Copons, Làctics La Tossa, l’empresa de plats preparats d’Igualada La Bona Cuina, el distribuïdor Temps de vins, el Celler Can Vich d’Igualada, el productor de llegums i oli Aranca, la cervesera d’Igualada Recbrew, el celler de Capellades Pla de Morei, Mallart Artesans Xarcuters de la Llacuna, el productor de llegums Inderach de La Pobla de Claramunt, l’empresa de fruits secs Mas d'en Nogués de Vilanova del Camí, Emulift Iberica Aditius i edulcorants de Piera, el distribuïdor Bgrup de Vilanova del Camí, Friotex, el celler de Piera Cava Torrens Moliner, el celler de La Llacuna Les iaies i les cerveseres artesanes Espina de Ferro de Vilanova del Camí i Els Minairons d’Igualada.

Es tracta del primer certamen professional del sector alimentari que s’ha celebrat mai a l’Anoia, està organitzat per Fira d’Igualada i compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. El president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich, afirma: “la voluntat de Fira d’Igualada és donar resposta a les necessitats dels diferents sectors econòmics del territori, i el sector alimentari de l’Anoia necessita més aparadors dels que té; és un sector que fa temps que crea i innova per oferir productes de proximitat de primeríssima qualitat que val la pena que es coneguin i es comercialitzin més enllà de les fronteres de la comarca”.

La fira DeGustAnoia obrirà les portes el dia 18 d’abril de 10h a 20h i, tot i que l’entrada és gratuïta, tots els professionals interessats a participar-hi s’han d’inscriure prèviament a través de la pàgina web firaigualada.org/formulari-visitants-degustanoia. Les activitats també són gratuïtes però es demana confirmació d’assistència prèvia al mateix formulari ja que les places són limitades.

Les activitats de desgustació cosistiran en un tas de vins i caves Bohigues maridats amb Làctics La Tossa, Mallart Artesans Xarcuters i Fruits Secs Torra; una de degustació i ponència a càrred de Dilicious by Paquita, amb la xef Paquita Bisbal i les empresees Aranca, Fruits Secs Torra, Làctics La Tossa, Inderach, Mas d’en Nogués, Mallart Artesans Xarcuters i Olis Saba; un tas de La Bona Cuina; un tast dels vins de Pla de Morei; i un cata amb maridatge de la cervesa Recbrew amb Làctics La Tossa.