Els edificis de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida a Igualada no s’ha acabat a finals del mes de març com estava previst i l’Ajuntament té previst aprovar avui, al ple, una pròrroga fins al mes de juny. El nou aulari es troba en un avançat de construcció, però no s’ha pogut acabar, perquè les empreses ha argumentat que no els han servit diferents materials que els calia per completar la construcció. La nova data és el 15 de juny del 2023.

En l’acord que es porta a debat avui al vespre s’indica que «les causes del retard no es poden considerar imputables a l’empresa constructora», sinó a «a l’actual situació del mercat», que, segons l’Ajuntament, ha estat la causant de retards i anul·lacions de comandes de materials que han condicionat el final. Assenyala el document que hi ha hagut «manca de matèries primeres, falta de productes, ruptura d’estocs o augments desmesurats de preus». I, en alguns casos ha calgut que fessin canvis fins i tot de subministrament de materials. I especifica, però, que «malgrat les dificultats esmentades en l’execució, els treballs s’estan realitzant segons les determinacions constructives i qualitats especificades en el projecte i d’acord amb les prescripcions de la direcció facultativa. L’obra de construcció del Campus de la Salut d’Igualada, on es tralladaran els graus i post-graus que actualment s’ofereixen a la Universitat a Igualada, és una de les més importants que s’ha dut a terme en el darrer mandat a la capital de l’Anoia. L’obra tenia un pressupost de licitació de 6 milions d’euros i es va adjudicar per 5.652.332 euros. Tenint en compte que hi ha parts que sí que estàn absolutament acabades, es preveu la possibilitat que atenent a les mesures de seguretat es pugui visitar alguna d’aquestes zones de manera puntual. Amb el nou espai del passeig Verdaguer la Universitat tindrà dos espais, un a les actuals instal·lacions del Pla de la Massa, i aquest nou que s’ha construït on fa uns anys hi havia l’hospital vell d’Igualada. Les noves instal·lacions han d’acollir els estudiants del grau d’Infermeria, i els estudiants del doble grau de Nutrició i dietètica i Fisioteràpia. Aquests coneixement s’imparteixen, fins ara, a la Teneria. D’altra banda, el nou edifici s’ha alçat al costat del centre de simulació pràctia 4DHealt, que està ubicat en una part del vell hospital. D’altra banda, en el mateix ple d’aquest vespre està previst que l’Ajuntament aprovi l’adhesió del consistori a l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, que es dedica a incentivar l’ús de les terres agrícoles i a fer promoció dels productes locals que s’hi cultiven. A més a més de l’Ajuntament d’Igualada, formen part de l’Associació el Consell Comarcal e l’Anoia i els 15 ajuntaments inclosos al parc agrari (Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Jorba, Igualada, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.