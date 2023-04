Uns 300 professionals entre restauradors i pagesos es comprometen a fer créixer el producte Anoia

La fira DeGustAnoia és la primera fira per a professionals de l’alimentació i la restauració que se celebra a l’Anoia. El certamen, organitzat per Fira d’Igualada, s’ha celebrat aquest dimarts 18 d’abril al recinte firal de l’Escorxador d’Igualada i ha comptat amb 300 visitants que han pogut conèixer els productes de proximitat d’una vintena d’expositors i distribuïdors de la comarca en una jornada que ha engegat a les 10 del matí i ha finalitzat a les 8 del vespre. A mitja tarda, el president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich, acompanyats de membres de la junta de l’entitat organitzadora, ha visitat els expositors amb una àmplia representació del govern igualadi, que encapçalava el regidor Miquel Vives, en absència de l'alcalde Marc Castells, que hi ha pogut assistir.

El certament es tracta d’un saló per als professionals de l’alimentació i la restauració a l’Anoia, que per primera vegada han tingut un espai on trobar-se, promocionar-se, generar sinèrgies i crear negoci al voltant del producte de proximitat de la comarca. L’objectiu és que els productors del territori puguin fer promoció dels seus productes de proximitat i generar coneixement al seu voltant. És per això que en el marc de la Fira s’han programat tot un seguit d’activitats com ara tastos de vins i caves amb maridatges, showcookings amb productes dels expositors participants, cata de cerveses i formatges i degustacions de producte. L’entrada a la fira era exclusivament per a professionals del sector alimentari i al llarg de tot el dia, 300 persones del món de la restauració, la hostaleria, menjadors de residències i menjadors escolars, entre d’altres, han visitat la nova fira. En aquest sentit, el president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich ha destacat que en aquesta mostra "és més important la qualitat que la quantitat i hem aconseguit el visitant de qualitat que buscàvem”. Miquel Vives ha valorat molt positivament la fira des de l’Ajuntament i ha assegurat que “les fires professionals segueixen per demostrar que el sector és viu”. Vives ha volgut agraït la gran tasca que ha fet Fira d’Igualada i dels expositors i visitants que han participat en el certamen “estem molt contents que hi hagi noves fires a la nostra ciutat”. Vives també ha posat en valor l’Escorxador, que “és l’edifici firal de la ciutat”. El president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich ha tancat la seva intervenció explicant que “per arrencar una fira només cal compromís i esforç per part dels expositors” i, en aquest sentit, Senserrich ha fet un balanç molt positiu i ha mostrat la voluntat de repetir el certamen en el futur. Els expositors presents a DeGustAnoia són el celler Bohigas d’Òdena, Olis Saba d’Òdena, Fruits Secs Torra, el Celler Anna Rosell de Copons, Làctics La Tossa, l’empresa de plats preparats d’Igualada La Bona Cuina, el distribuïdor Temps de vins, el Celler Can Vich d’Igualada, el productor de llegums i oli Aranca, la cervesera d’Igualada Recbrew, el celler de Capellades Pla de Morei, Mallart Artesans Xarcuters de la Llacuna, el productor de llegums Inderach de La Pobla de Claramunt, l’empresa de fruits secs Mas d'en Nogués de Vilanova del Camí, Emulift Iberica Aditius i edulcorants de Piera, el distribuïdor Bgrup de Vilanova del Camí, Friotex, el celler de Piera Cava Torrens Moliner, el celler de La Llacuna Les iaies i les cerveseres artesanes Espina de Ferro de Vilanova del Camí i Els Minairons d’Igualada.