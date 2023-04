"La inversió en els parcs solars és una bona mesura per a la implicació del territori "

Adrián Bautista és un dels màxims responsables de Fundeen, una de les empreses que està oferint a la població del Bages i de l'Anoia la participació en projectes de parc eòlics i solars. És una empresa que es coneix com a Proveïdors de Serveis de Finançament Participatiu. Hi ha una trentena d'empreses que estan fent aqueta feina a tot l'Estat i podria ser que els veïns del Bages i de l'Anoia, aquestes setmanes, tinguin més d'una visita, tot i que Fundeen és la que està treballant més intensament aquestes dues comarques. L'empresa ha patit l'ennuig d'alguns veïns pels projectes, perquè era la primera vegada que algú relacionat amb aquetes construccions explica que s'hi feia. Fundeen, però, és una empresa contractada pels promotors dels parcs per buscar el finançament local, ja que el govern català va especificar que un 20% de la inversió s'hauria d'intentar cobrir amb persones del territori, perquè els guanys revertissin en les famílies que viuen al costat d'aquestes instal·lacions.

Fundeen gestiona la inversió local a parcs solars i eòlics?

Sí. Som una empresa independent que els promotors que fan els parcs contracten perquè els facilitem la inversió local, que a Catalunya és una exigència de la Generalitat per tenir l'autorització administrativa. Això pot suposar que hi hagi desenes o algun centenar de persones que es puguin involucrar en el projecte a través de petites inversions i la logística, que és complexa, la fem nosaltres. Som una empresa que va néixer fa 5 anys. És una acció que podrien fer les mateixes empreses, però el fet que ens contractin no deixa de ser una garantia que volen fer la feina bé i que el producte tingui les garanties per tenir la rendibilitat que ofereixen.

Tant a l'Anoia com al Bages hi ha hagut respostes d'oposició a alguns projectes?

Ara s'ha obert la inversió local i és un territori amb diferents projectes. En dues o tres ocasions hi ha hagut unes actituds d'oposició frontal de grups petits. En alguns casos ens han impedit fer una explicació pública d'aquest procés d'inversió.

És una reacció, potser, a la manca d'informació que hi ha hagut a les poblacions on es volen posar parcs solars i eòlics?

La informació és important. A nosaltres no ens veuen com a enemics, però els nostres actes són l'oportunitat que tenen per expressar la seva queixa i per fer-los servir d'altaveu. Jo ho puc entendre, fins i tot hi ha algunes reclamacions pots pensar que tenen més sentit que en una altra. Ens hem trobat de tot. Hi ha gent que diuen que no volen res de renovables perquè ho dic jo, i això és un argument irracional, injust, egoista i que no queda aliniat amb el sistema solidari que hi ha en democràcia. Les plantes de generació d'energia s'han d'ubicar allà on hi ha lloc i no poden ser a la ciutat. És un sistema solidari. Qui viu a la ciutat, potser no fa servir tant les carreteres com un altre que viu lluny d'aquests centres, i que ha de fer servir quilòmetres d'asfalt cada dia. Però hi ha altres coses que no es poden posar a la ciutat. En un dels actes d'Anoia, hi havia un ciutadà que estava en contra del projecte, però va voler anar a escoltar. I això és el que demano. Jo els dic: estic d'acord que pugueu estar en contra del projecte, però que no em deixeu parlar, no. Vinc a donar-vos informació, a donar-vos arguments perquè estigueu més a favor o més en contra del projecte.

Ha rebut queixen per manca d'informació?

Aquest ciutadà de l'Anoia al que feia referència em deia que no podia ser que el projecte s'estigui tramitant des de fa 3 anys i que se n'assabenti en aquest moment del procés quan tot està decidit. Jo ja hi estic d'acord. No és de rebut que la gent conegui que els posaran un parc eòlic a 2 km de casa quan estar tant madur. I aquí té culpa l'alcalde, que no els ho ha explicat, el promotor que no ha fet cap acció de comunicació, i l'administració, que permet que el promotor desenvolupi el projecte sense fer una informació al ciutadà. Moltes vegades la gent demana informació i que se'ls escolti. A Veciana, per exemple, ells van aprovar, fa anys, que hi hagués un parc eòlic al municipi, i van decidir que destinarien un espai del terme a les renovables. Ara què demanen? Que els projectes es facin allà on van dir que s'hi podien fer. Moltes vegades, el que fa falta és diàleg entre administració, promotor i el territori.

Les reticències que hi ha sobre alguns projectes, pot tancar portes als inversors locals? Hi ha un temps per trobar aquestes aportacions?

L'objectiu sempre es complirà, perquè la normativa diu que el promotor ha d'oferir el 20% de les accions, però si no hi ha ningú que hi vulgui invertir, el projecte es pot fer igualment. Però s'ha de valorar que és una bona mesura per la implicació del territori. És una manera de fer que el benefici també retorni al territori, que és qui té les instal·lacions a casa seva.

Hi tornaran allà on han trobat una gran oposició?

El benefici de les inversions està garantit per un període d'anys determinat?

Depèn del producte que es contracti. N'hi ha amb una garantia al 100%, però amb una rentabilitat més continguda, i hi ha altres productes que són "d'inversió d'ordre". L'inversor local sempre cobrarà abans que el promotor.

I de quines rendibilitats estem parlant?

Van des del 5,5% fins al 7%. És una bona inversió. L'escenari és de creixement dels interessos, però crec que és una bona inversió.

El sistema ha està provat en altres indrets?

Sí, nosaltres mateixos fa 5 anys que ens hi dediquem i hem finançat uns 8 milions d'euros. A Espanya som referents. I a Europa ja fa molt anys que funciona i funciona molt bé. En definitiva, això apropa molt els projectes al territori i el territori als projectes. A França, per fer-nos una idea, han finançat 600 o 700 milions d'euros en renovables i una bona part a través d'inversors locals.

I les empreses tenen el mateix percentatge de benefici que els inversors?

Tenint en compte garanties com que cobres abans que el promotor, allò normal serà tenir una mica menys de rendibilitat que les empreses, però no tenim el risc de ser l'últim que cobra.

Quan s'acaba el termini perquè els ciutadans hi puguin participar?

La fase de reserva ha d'estar oberta fins que el projecte tingui l'autorització administrativa prèvia, que això pot passar fins abans del 25 de juliol. El que té sentit és finançar el projecte en el moment que es comenci a construir.

Els projectes, en el millor dels casos, es començaran a construir després de l'estiu?

Sí, sí. La inversió efectiva la faríem a finals d'aquest any o a principis del 2024. Un parc solar pot estar enllestit en mig any o menys. En el cas dels parcs solars és bastant àgil.

S'han concentrat molts projectes al Bages i l'Anoia?

Sí, és així. És una zona amb bon recurs solar i eòlic. Hi ha uns 400 MW solars i uns 100 MW d'eòlics per desenvolupar. Catalunya només genera amb renovables el 15% de l'energia que consumeix. Necessitaria fer set vegades de l'energia renovables per poder ser autosuficient. En altre regions, com Castella i Lleó es produeix un 170% més del que es produeix. Madrid està en nivell inferiors als de Catalunya, i les illes també.

Aquest procés d'implantació de l'energia solar i eòlica serà més exitós que el que es va fer fa uns anys, que estava subvencionat i el govern espanyol va deixar de fer les seves aportacions?

Les renovables ara ja no estan subvencionades. Han d'estar funcionant durant 30 anys per tenir el retorn esperat, però són actius molt segurs. Hi ha gran sort: en el moment que connectes el teu parc a la xarxa saps que el 100% del que hi poses t'ho compraran.