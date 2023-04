Pau Ortínez afirma que quan Poble Actiu està a l'Ajuntament d'Igualada "hi passen coses" en la presentació de la candidatura

Poble Actiu ha presentat aquest dijous les persones que formaran la seva candidatura electoral de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. Una candidatura que la formació assegura que està formada per persones que “entenen la política com una vocació de servei i no una carrera professional”. La formació assembleària ha fet aquesta presentació en un acte que a omplert l’auditori del Museu de la Pell d’Igualada i que ha comptat amb la participació del periodista i exdiputat del Parlament de Catalunya per la CUP, David Fernàndez.

La candidatura ja havia anunciat anteriorment que la llista està encapçalada per Pau Ortínez, Elisabet Farrés, Rosa Perelló, Oriol Càlichs, Èlia Gil, Arelí Santos; i, en els darrers dies ha donat a conèixer els números 7 i 8 de la llista, que són Jaume Fons i Èlia Domènech. La resta d’integrants que conformaran la llista de Poble Actiu els han presentat en aquest acte i són un total de 21 persones. La formació política ha anunciat que ha seleccionat aquestes persones per formar part de la seva llista electoral per representar una candidatura “intergeneracional, amb la participació de tots els barris de la ciutat i amb gent vinculada a diverses entitats locals”. Així mateix, han destacat que són un equip que “entén la política com una vocació de servei i no té la intenció de fer-ne una carrera professional o ocupar càrrecs durant molts anys”. En aquest sentit, el candidat i qui encapçala la llista de la formació, Pau Ortínez, ha manifestat la il·lusió de liderar “un equip que està preparat per fer el canvi que Igualada necessita” i ha assegurat que és un equip que està preparat per assumir el repte de governar la ciutat, “lluny d’hiperlideratges com la resta de candidatures”.

L’alcaldable per la CUP també ha fet un breu resum de les accions que han dut a terme durant aquests mandat i ha assegurat que “quan Poble Actiu està a l’Ajuntament, hi passen coses i estem aquí perquè passin coses”. Ortínez ha fet referència a alguns “draps bruts”, com el viatge a Roma o el contracte de l’Aigua de Rigat i ha assegurat que des de dins la institució “han pogut aixecar catifes per descobrir coses”.

“Passen els anys i sempre tornaré a Igualada les vegades que faci falta per donar suport”, ha dit l’exdiputat per la CUP, David Fernàndez, qui era present a l’acte. Fernàndez ha coincidit amb l’eslògan de Poble Actiu amb què “hi ha desig i han crescut les ganes de canvi; necessitem canvis molt urgents”. El convidat ha assegurat que “serà difícil sortir-nos-en d’aquesta; s’han fet les coses tan malament que costarà”, referint-se a la mala gestió de la majoria de polítics i de la societat en general en diferents àmbits. També ha recordat que cada dia i en cada gest “ens la juguem a seguir contribuint a perpetuar aquesta societat i que s’han de canviar moltes coses”. El periodista i activista, David Fernàndez, ha fet un repàs de les injustícies socials com el racisme electoral “estem a les portes de les eleccions i un 16% dels nostres veïns i veïnes no poden votar”, els desnonaments, l’emergència climàtica, entre d’altres. Per últim, Fernàndez, ha posat en valor el municipalisme social en xarxa i ha remarcat que “la democràcia són les accions que fem cada dia, el projecte quotidià”.

Durant l’acte de presentació pública a la ciutadania de la candidatura de Poble Actiu per Igualada, també ha fet una pinzellada del seu programa electoral per aquestes eleccions municipals. L’alcaldable per Poble Actiu, Pau Ortínez, ha explicat els quatre principals reptes que haurà d’afrontar el pròxim govern: “garantir el dret a l’habitatge, transformar Igualada per adaptar-la a l’emergència climàtica, que serveis bàsics com l’educació i la sanitat siguin públics i de qualitat i renovar el POUM per planificar la Igualada que volem pels propers vint anys”.

Per acabar, l’Elisabet Farrés, la número 2 de la llista, ha clos l’acte fent un agraïment a tots els que participen, col·laboren o donen suport a Poble Actiu “som aquí perquè hi sou vosaltres”. Farrés També ha fet una menció especial a Neus Carles, la regidora de Poble Actiu, qui ha sigut “la nostra veu dins i fora de la institució en temps difícils”.