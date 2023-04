Eva Pedraza havia estat la persona amb més suport de l'assemblea de Poble Actiu-CUP a Igualada abans de les eleccions del 2019, però la dinàmica de funcionament intern la va portar a una situació insuportable per actituds d'abús de poder i masclistes que ella mateixa va denunciar. El febrer del 2021 va acabar dimitint. Va deixar l'acta de regidora i la formació la va rellevar per una de les persones, Pau Ortínez, que apareix entre els causants del seu adéu. Tot i que, l'acusació principal és cap a Albert Mateu, que era qui portava les regnes de la formació a Igualada en aquell moment. L'informe que està en mans de la direcció nacional cupaire admet que hi va haver "violències" i que la mateixa comissió que tractava el tema "ha estat agredida" pels que eren protagonistes de l'acusació.

Pedraza, que ara està orientant el seu futur professional cap a l'ensenyament i que ha abandonat la política, segons assegura, lamenta que hagin passat "més de tres anys des que vaig demanar una mediació per tractar els problemes dins l’assemblea, més de dos anys des que es va iniciar la comissió d’abordatge de les agressions que vaig patir al si del partit Poble Actiu-CUP Igualada i que em van fer abandonar les funcions de regidora". Afirma que tot el conflicte li va provocar problemes emocionals i que l'alentiment del procés "en un temps injustificablement llarg" li ha estat "re-traumatitzador, inassumible".

L'informe encarregat pel partit diu que hi havia una “dinàmica assembleària agressiva amb la dissidència política i poca cultura i eines de gestió de conflictes polítics. En aquest sentit, les persones que hem gestionat el cas, hem rebut ocasionalment alguns atacs i comentaris amb menyspreu”.

Pedraza es queixa que el procés intern "no ha tingut conseqüències per als agressors, com a mínim de serioses". I descriu el que ha fet la formació com "un seguiment temporal, un curset -per reconduir actituds masclistes- i prou". "Ni tan sols s’ha aplicat el protocol aprovat per les dones de la CUP Països Catalans, doncs s’ha tractat com a agressió aïllada malgrat tractar-se d’agressions agreujades mantingudes en el temps durant set anys", ha afegit. Ella esperava que hi hagués hagut "expulsions i algun comportament reparador. Res d’això. En tot cas unes disculpes públiques que des de Barcelona em van compartir per tal que jo les definís i que poble actiu va retallar", diu Pedraza. La resposta local va ser un twit, que "com a element reparador deixa molt a desitjar ja que a més de fer-se amb tal foscor, són disculpes que he definit jo, és a dir, jo em demano disculpes a mi mateixa. Pot existir una reparació més ridícula i inefectiva?", es pregunta.

L'exregidora acusa la CUP nacional de prioritzar la continuïtat del partit que no pas "el compliment de principis ètics". I assegura que al partit a Igualada no hi ha "ni feminisme, ni actituds transformadores ni és gaire d'esquerres". Situa el problema el 2015, que es crea Poble Actiu intentant unir dues colles. Explica Pedraza que va intentar millorar la situació des de dins, empassant-se actituds i decisions que no compartia, però no se'n va sortir. Ha posat sobre la taula que el 2019 ella va ser la persona més votada per anar a les llistes, però, en canvi, no va ser cap de llista i veritablement, la pretensió, era que figurés de número 3. En aquest moments, la suposada agressió ja hi era, segons Pedraza, que assegura que "cal saber diferenciar la discussió política de les agressions i cal tenir molt clar que la una mai justifica les altres". "De les 9 persones que configuraven el partit, unes volien més poder o més control, altres, notorietat, altres, interessos particulars i els qui respectàvem els principis ètics i polítics per sobre d’altres coses i disputàvem l’autoritat, molestàvem", explica.