Oriol Solà i Prat s'endú l'Englantina d'or i la Viola d'or dels Jocs Florals de Calaf. Els premis s'han lliurat en els actes de la diada de Sant Jordi. L'Englantina d'Or ha estat per a l'obra "La darrera mirada", mentre que la Viola d'or la va guanyar amb "En sabremm, n'aprendrem". Calaf va celebrar la festa de Sant Jordi amb diverses activitats, entre d'altres un taller de dracs de Sant Jordi, a la plaça dels Arbres, dissabte al mati, i a la tarda, a la sala d'actes, la presentació del llibre "Calaf desaparegut", un recull fotogràfic col·laboratiu, publicat per l'editorial Efadós sota la cura d'Antonino Mestres i Josep Maria Solà, que permet conèixer la història del municipi des de finals del segle XIX fins als anys setanta del segle XX.

"El diumenge 23 d'abril a les 12 h, pròpiament per la diada, es va celebrar l'entrega dels premis dels Jocs Florals de Calaf a la plaça dels Arbres. Enguany, aquests premis literaris arribaven a la seva novena edició amb l'objectiu de promoure i difondre la llengua catalana a través de la literatura. En total, els impulsos van rebre 96 obres entre les diferents categories que es convocaven i 84 d'aquestes han estat per als premis Flor Natural de les subcategories cicle inicial, mitjà i superior. El jurat, format enguany per Montserrat Isern Vivancos, Joaquima Sugrañes Roig i Maria Teresa Pagès Gilibets. A part de l'englantina d'Or i la Viola d'Or es van lliurar les Flors Naturals per a diferents treballs escolars: A batxillerat, l'obra premiada és La caiguda d'Ícar, d'Anna Riba i Sánchez, al nivell d'ESO, el premi se'l va endur Clara Riba i Sánchez, amb l'obra "Incertesa". Els premis de primària van ser per a Gerber Fonoll i Colell, per "La trena d'or" (Cicle superior); per a Jenna Bouiguiden amb "La Trena d'Or", i per a Guerau Torres i Vila, Zoe Pérez i Bélmez, Biel Dalmases i Cortada, Ibrahima Niamadio, Meryeim Ait Said, Adam Oukhouya Ali i Bakoukou Sissoko, amb el text "Els animals del zoo".

D'altra banda, durant els actes d'entrega dels Josc Florals, també es va celebrar el segon Concurs de Paraulògic. El concurs es va dividir en dues categories, Biel Martí Calero va guanyar la de menors de 16 anys i Nuria Nadal Domingo la d'adults.