La Universitat de Lleida (UdL) va celebrar dissabte una Jornada de Portes Obertes al Campus Universitari d’Igualada, que va atreure un centenar de futur universitaris. Els joves van visitar les instal·lacions es van interessar en directe per l’oferta formativa de la UdL al campus igualadí per al curs 2023/24, però no van poder trepitjar les noves aules de l'àmbit de la salut que s'estan construint al passeig Verdaguer. Les obres haurien d'haver finalitzat aquest passat mes de març, però l'empresa constructora n'ha ajornat l'entrega al·legant problemes en el subministrament de materials, tal com va informar aquest diari la setmana passada. La nova data és el mes de juny.

La jornada de dissabte passat es va iniciar a les 10 del matí amb la presentació de les titulacions d’Enginyeria i d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) a l’edifici del Pla de la Massa i a les 11 h va ser el torn de les titulacions de l’àmbit de Ciències de la Salut a l’edifici de la Teneria i a les instal·lacions del 4D Health Innovation Simulation Center, un centre de simulació clínica capdavanter a Europa, en el que els estudiants de campus realitzen una part de les seves pràctiques. En l’àmbit de les enginyeries, els futurs estudiants universitaris es van poder informar sobre els graus en Enginyeria en Organització Industrial i Logística - única a Catalunya en una universitat pública -, Enginyeria Química i el Doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i en ADE. A més, el campus igualadí també ofereix la possibilitat de cursar els dos primers cursos dels graus en Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat (el tercer i quart curs es poden cursar al Campus de Lleida). En l’àmbit de Ciències de la Salut, es va informar a les famílies i futurs estudiants sobre el Grau en Infermeria i sobre el Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia, que si no hi ha res de nou s'impartiran a l'aulari nou del passeig Verdaguer. Al llarg de la jornada, les autoritats acadèmiques de la UdL van atendre personalment les persones assistents, responent totes les consultes relatives als estudis universitaris que es poden cursar al campus. El delegat del rector pel Campus Universitari d’Igualada-UdL, Carles Capdevila, ha valorat positivament la jornada i ha destacat que “les famílies han valorat molt el fet que el Campus sigui un campus molt proper, amb grups reduïts que permet un tracte directe entre el professorat i els estudiants, així com les pràctiques en empreses que el Campus garanteix a tots els estudiants”. Capdevila ha assegurat que “aquests trets diferencials del Campus d’Igualada-UdL són cabdals per una bona formació dels futurs professionals”.