Una llista formada per 31 persones (amb els reserves inclosos) que “sumen sensibilitats de tota la societat igualadina que s’estimen Igualada”, així ha defensat Marc Castells, l’actual batlle d’Igualada i l’alcaldable de Junts per Igualada a les pròximes eleccions municipals, la candidatura de la formació en un acte que s’ha celebrat aquest dimarts i que ha comptat amb la participació de tots els integrants d’aquesta llista. La presentació ha tingut lloc a la plaça Pius XII d’Igualada, “un lloc emblemàtic i de quilòmetre 0, que indica proximitat”, ha remarcat Castells.

Marc Castells ha estat l’encarregat de presentar a cadascun dels integrants d’una llista que “vol guanyar les properes eleccions. En un inici Castells ha presentat els primers integrants, a qui després de quatre anys treballant conjuntament, els ha demanat que continuïn. Aquests son els regidors que actualment formen part del consistori de l’Ajuntament: Carme Riera (número 2), Carlota Carner (3), Jordi Marcè (4), Montserrat Duch (5), Patrícia Illa (6), Miquel Vives (8), Pere Camps (9) i Fermí Capdevila (11). Segons l’alcaldable per Junts per Igualada, gràcies a ells Igualada ha fet un canvi i ara “s’ha de seguir transformant”.

Castells també s’ha mostrat satisfet per la feina feta aquests darrers anys i ha assegurat que el projecte de Junts per Igualada és transformador, per convertir la ciutat en “una gran capital industrial, i, sobretot, que sigui líder en qualitat de vida”. Per això, el candidat a l’alcaldia de la capital anoienca ha explicat que la llista “ha de tenir també energies renovades amb la màxima experiència i molta il·lusió”. En aquest sentit, s’han presentat dues noves incorporacions a la formació. Per una banda, l’advocada i presidenta de Junts per Catalunya a la comarca de l’Anoia, Sandra de la Iglesia (7) amb qui Castells assegura que “he conegut intensament els darrers mesos”. D’altra banda, també s’incorpora Josep Maria Carpi (10), educador social, responsable d’ensenyament al Consell Comarcal i fundador d’Atlas, qui “ha estat un referent per la nostra ciutat”, ha afegit Castells.

Marc Castells també ha anunciat la resta d’integrants de la llista. En total 31 persones que “sumen sensibilitats de tota la societat civil igualadina, tenen l’experiència i solvència contrastada i que tenen en comú que s’estimen Igualada”, ha destacat l’alcaldable. “No és pot treballar per la teva ciutat si no te l’estimes”, ha afegit Castells, que també ha posat en valor la gestió de la formació feta fins avui i que espera governar els propers quatre anys.