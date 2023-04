Igualada Som-hi fitxa el dirigent històric de l'esquerra de la ciutat, Xavier Badia, per tancar la candidatura

El candidat a l’alcaldia d’Igualada Jordi Cuadras ha anunciat que la llista d’Igualada Som-hi la tancaran Xavier Badia i Pilar Salat tot ocupant els llocs d’honor 21 i 20, respectivament. Són dues persones referents a Igualada i amb una àmplia trajectòria en diversos àmbits, a més d’haver estat regidors a l’Ajuntament d’Igualada.

Badia ha estat professor i director de l’Institut Pere Vives Vich, és membre de l’entitat Justícia i Pau, va ser impulsor de la creació de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) de la Generalitat de Catalunya i ha estat regidor d’Educació, Cultura i Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada. Ha destacat pel diàleg partint de posicions de l'entorn d'Iniciativa per Catalunya i les formacions hereves del seu llegat. Salat és infermera, ha estat cap d’infermeria de l’Hospital d’Igualada, és membre de Càritas Anoia-Segarra i ha estat regidora d’Acció Social i Salut de l’Ajuntament. Tots dos han format part dels governs progressistes que ha tingut Igualada amb l’Entesa per Igualada amb el PSC i Iniciativa per Catalunya.

Xavier Badia explica que “participo de la llista de Som-hi perquè crec que a Igualada cal un canvi de prioritats en les polítiques públiques a l'Ajuntament, principalment de cara a aminorar les desigualtats d'oportunitats i socials, a abordar els greus problemes d'habitatge, a plantejar els reptes de l'emergència climàtica i a forjar una política cultural integradora, més enllà d'uns llista d'activitats”.

Pilar Salat remarca que “és un honor ser a la llista d’Igualada Som-hi i ajudar a fer que el Jordi Cuadras sigui el proper alcalde de la nostra ciutat. Estic convençuda que es una llista per guanyar formada per persones treballadores, implicades, que creuen en el projecte de fer una Igualada on tothom tingui les mateixes oportunitats. Persones que estem compromeses amb la lluita contra l’emergència climàtica, l’habitatge, la seguretat i tants i tants altres aspectes cabdals pel present i el futur d’Igualada”.

Jordi Cuadras afirma que “és un honor immens que persones de la vàlua de Xavier Badia i Pilar Salat estiguin al nostre equip i hagin acceptat formar part de la llista als llocs d’honor tot tancant-la. Cuadras reforça el paper de partit de les esquerres en un sentit amplia amb les dues incorporacions, un posicionament que li va com anell al dit després de En Comú Podem sortís de l'aliança que tenia com a Igualada Som-hi. Ells donen una base sòlida a la nostra llista i refermen el que portem dient des de fa setmanes: estem fent un equip de ciutat amb experiència i joventut. Són dues persones que són un exemple de què vol dir governar Igualada amb una visió progressista”.

Presentació de la llista aquest dijous 27 al Museu

Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta) presentarà la llista electoral amb un acte públic el dijous 27 d’abril, a les 8 del vespre, al Museu de la Pell. Es tracta d’un acte obert a tothom on es donarà a conèixer l’equip de Jordi Cuadras per fer avançar Igualada.