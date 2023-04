L'edició de primavera del festival de botigues efímeres Rec-0 incrementa la participació de marques anoienques. N'hi haurà una vintena. El Rec.0 se celebra entre el 10 i el 13 de maig. Més enllà de les grans marques anoienques consolidades i habituals a les diferents convocatòries del Rec, com són BUFF, Munich, Sita Murt o Punto Blanco, també es comptarà amb la presència dels dissenyadors igualadins David Valls i Jordi Rafart, i la dissenyadora de bolsos Núria Morera amb una col·lecció de bolsos fabricats amb pells antigues de més de 50 anys procedents de l'adoberia del seu pare. També hi seràn Boxley, Duuo, Aldo Martins i Ams Pure, que s’entrenen al festival, l’empresa igualadina Kilo Tela, que vendrà retalls de roba, la marca de roba de bany Lia Swimwear i la marca de calçat pierenca Traveta Espardenyes, que tornaran a comercialitzar els seus estocs en aquesta edició. I al costat, es podran visitar els espais de dissenyadors com Pepe Jeans, Don Algodón, Only, Only&Sons, Jack & Jones, Canada House o Javier Simorra.

En el seu conjunt, hi haurà 58 adoberies que es convertiran en botigues de moda efímeres on s’ubicaran un centenar de grans marques, dissenyadors i marques emergents que faran les seves vendes especials, completant una oferta que permetrà als visitants tenir una visió àmplia i panoràmica de l’actualitat del món de la moda. Les marques anoieques conviuran amb un centenar de marques i dissenyadors com Levi’s, Adidas, Textura, Castañer, Boboli, Nike, Skfk, Kaotiko, Beatriz Furest, Nice Things, Hurley o Volcom.