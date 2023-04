Més de la meitat dels metges, farmacèutics i infermeres residents que finalitzen la formació especialitzada al Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) aquest any es queden a treballar a la institució. Concretament, dels nou especialistes de medicina, infermeria i farmàcia que finalitzen el seu període formatiu, cinc passen a formar part de l’equip de professionals del Consorci Sanitari de l’Anoia. En medicina, s’incorporen especialistes als equips de Cirurgia general i de l’aparell digestiu, Cirurgia ortopèdica i traumatologia, i Medicina interna. Pel que fa a infermeria, s’incorpora una professional especialitzada a l’equip de Geriatria. En l’especialitat de Farmàcia, s’incorpora també una professional a l’equip de Farmàcia Hospitalària.

Que després de la formació els metges, infermeres i farmacèutics es quedin a treballar a la capital de l'Anoia és una notícia que trenca amb la dinàmica d'anys anteriors en què hi havia menys permanència. El dèficit de professionals és una de les queixes dels gestors tant de la medicina hospitalària com a primària. Els centres dels que es coneix com a segona corona, que seria el cas d'Igualada o Manresa, tenen dificultats per cobrir determinades vacants i la continuïtat dels residents és una via per completar les plantilles. No totes les vacants es poden omplir amb metges residents, perquè hi ha més necessitats durant l'any, i, amés a més, els mateix centre no pot formar en totes les especialitats.

Pel que fa a les especialitats d’Atenció Familiar i Comunitària que s’han format a l’Anoia, el Consorci Sanitari de l’Anoia fa créixer el seu equip amb una especialista de Medicina Familiar, que ha estat formada com a resident al CSA a través de la Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària de l’ICS Catalunya Central. En total, doncs, són 6 residents de diversos col·lectius professionals i especialitats que passen a formar part de l’equip del consorci anoienc.

L’acte de comiat dels residents s’ha celebrat aquest dimarts a la sala d’actes de l’Hospital Universitari d’Igualada, i ha servit per reconèixer la tasca de tots aquests professionals en formació, que avui posen punt final a una etapa, marcada encara per la situació excepcional de la Covid. El gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera, ha destacat l’aposta estratègica del CSA per la docència com a eina per atraure i fidelitzar professionals: “fer docència ens ha de permetre incorporar als nostres equips els professionals formats a la pròpia institució” i ha explicat que “fidelitzar-los i assegurar el recanvi generacional és una de les prioritats de l’organització, per això, treballem per obrir noves unitats docents i potenciar la recerca i la innovació”.

El CSA espera l’arribada de nous residents

El Consorci Sanitari de l’Anoia preveu incorporar 12 nous residents de medicina i d’infermeria aquest any. En aquests moments ha finalitzat el procés d’adjudicació de les places d’infermeria, que el Consorci Sanitari de l’Anoia ha cobert en la seva totalitat (tres d'infermeria geriàtrica i dues de llevadora). Actualment estan en procés de resolució les places de Medicina, en aquest cas el Consorci Sanitari de l’Anoia ha fet una oferta de set places, que s’atorgaran en els propers dies