Igualada, la ciutat que es debat entre la continuïtat i el canvi, amb alternatives

Falta just un mes perquè se celebrin les properes eleccions municipals del 2023, fixades pel diumenge 28 de maig. Aquest dilluns els partits ja van tancat les seves llistes i ahir es van publicar. A Igualada, el principal focus se centra en si Junts per Igualada (Junts), amb Marc Castells com a cap de llista i com a alcalde del municipi des de l’any 2011, podrà mantenir el seu lideratge o es veurà superat per Esquerra Republicana (ERC), qui ha fet una forta aposta per la igualadina i exconsellera de Salut, Alba Vergés. En les darreres eleccions, ERC va aconseguir cinc regidories, quatre menys que Junts.

Per altra banda, la coalició Igualada Som-hi, amb Jordi Cuadras al capdavant, també vol trencar l’hegemonia de Castells a l’alcaldia, tot i que en els comicis de 2019 es van quedar amb tres regidors i estan a molta distància. En aquestes properes eleccions municipals, els Comuns es presentaran en solitari i no en la coalició Igualada Som-hi. Aquesta decisió de la direcció nacional va implicar la dimissió de l’executiva local, que ha entrat al partit que lidera Jordi Cuadras. Rafa Moya, és el candidat per la formació que durà el nom d’Igualada En Comú Podem.

Actualment, en quarta posició a l’Ajuntament d’Igualada, es troba la coalició Poble Actiu, que inclou com a principal partit la CUP, amb 2 regidors. Enguany, la formació assembleària, qui també té ganes d’un canvi dins del govern, ha fet l’aposta per Pau Ortínez, qui ara ja és regidor de l’oposició dins del consistori.

Carmen Manchón, que ara és regidora per Ciutadans, liderarà la llista de Valents, per mirar de continuar tenint representació al ple municipal d’Igualada mentre el partit pateix una davallada històrica en l’àmbit estatal.

En aquestes eleccions qui torna a intentar-ho és el Partit Popular (PP). En les últimes eleccions també es va presentar, però no va aconseguir prou vots per entrar a formar part del consistori, es va quedar vora 430 vots per sota de Ciutadans. En aquestes, la formació repeteix candidat, Joan Agramunt, per buscar tenir representació de nou. Serà Joan Agramunt.

En últim lloc. Hi ha una nova candidatura que també concorrerà en aquestes eleccions que venen. Vox s’hi presenta per primera vegada. La formació d’extrema dreta també optarà a entrar al ple igualadí i ho farà amb el metge i cirurgià a l’Hospital Universitari d’Igualada, Daniel Carmona.

Davant d’aquest context, posem cara – algunes molt conegudes i d’altres més noves – als candidats per liderar l’Ajuntament d’Igualada pels propers quatre anys i també coneixem les seves prioritats per la capital anoienca.

En les eleccions municipals de l’any 2019 el partit amb més vots a Igualada va ser Junts per Igualada. El partit, liderat per Marc Castells, va obtenir un 39% dels vots i 9 regidors, situant-se com a primer partit i alcalde de la població. Castells ja era alcalde des de l’any 2011, després de que Jordi Aymemí (PSC), perdés les eleccions. Per sota de Castells es va situar ERC, qui va aconseguir un 21,9% dels vots i 5 regidors i que en aquests pròxims comicis buscarà retallar distàncies amb l’aposta per l’exconsellera Alba Vergés. En tercer lloc, es va situar la coalició entre el PSC i els Comuns amb un 19% dels vots i 4 regidors. Enguany la coalició d’esquerres mirarà d’apropar-se encara més a les dues primeres posicions de la taula, tot i que Junts per Igualada té una candidatura molt assentada en l’alcaldia. Ja en quarta posició es va quedar la formació de Poble Actiu, que inclou com a principal partit la CUP, amb un 10,2% dels vots i 2 regidors. Finalment i ja com a últim partit amb representació al ple municipal de la capital de l’Anoia va quedar Ciutadans, que va obtenir un 5,6% dels vots i 1 regidor i que enguany tractarà de no veure’s afectat per la crisi que està patint el partit en l’àmbit estatal. El Partit Popular no va aconseguir representació dins de l’Ajuntament d’Igualada.