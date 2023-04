L’humorista Joel Díaz presenta Júlia Cot «com la gran dama de la comèdia catalana». El cert és que s’ha fet un lloc entre el bo i millor de la comèdia, en el seu cas escrivint guions perquè els grans còmics llueixin encara més. Quedem a Igualada, la ciutat que aviat farà set anys la va adoptar i en la qual se sent a gust. Això no obstant, confessa que la idea inicial era viure a Barcelona, que és a on ella i la seva parella, el també guionista i igualadí Jordi López, treballen. Però els preus dels pisos estan pels núvols i, com tantes altres famílies, van haver de buscar un pla b, en aquest cas, Igualada. «Aquí tenim cangurs gratis», riu. És molt urbanita i el seu entorn no donava un duro per ella, però «m’he adaptat bé». Ara li passa el contrari, va a Barcelona i “m’atabalo».

Està tan integrada que practica un dels esports de risc d’Igualada, agafar l’autobús per anar a Barcelona. «Tinc carnet, però no condueixo perquè no m’agrada, i agafo la Hispano [l’actual Monbus]». Valenta. «Ara fa temps que no s’incendia cap autobús...» «Queixar-me de la Hispano em fa més igualadina, gairebé soc ITV (igualadina de tota la vida)». Li pregunto si Igualada dona per un gag. «Igualada no ho sé, el Marc Castells segur, seria un personatge fàcil d’imitar».

Als onze anys va veure per la tele l’Andreu Buenafuente entrevistant al Floquet de Neu i ho va tenir clar, volia treballar amb ell. No sabia llavors que existís una professió, la de guionista, que li ho permetria. Quan li preguntaven què volia ser de gran, deia: «Jo vull fer coses divertides amb l’Andreu Buenafuente». Total, que va estudiar comunicació audiovisual i va acabar fent les pràctiques a la productora del còmic, El Terrat, apropant-se així al seu somni. Concretant, va fer les pràctiques a Homo Zapping, però el programa es va cancel·lar al cap d’un mes, «i les pràctiques em van quedar penjades»; les va completar després en el programa de la Sexta «A pelo -versió d’A pèl. Quan va acabar li van dir: «Si surt alguna cosa, ja et trucarem», i va sortir la segona temporada d’A pelo i la van trucar. En acabat va passar a les oficines de la productora, en un departament que es deia Cose -guions de tot el que no era tele. Aviat va treballar en el programa d’estiu Buenafuente ha salido un momento, també a la Sexta -l’Andreu feia vacances i el presentava el cardoní Berto Romero. Al setembre li van dir que es quedés amb Buenafuente, on va començar de guionista i va acabar de coordinadora de guió. Va aconseguir, doncs, complir el seu somni de «fer coses divertides amb Buenafuente». «Pensa que quan era jove, jo portava el Buenafuente enganxat a la carpeta», confessa. «Però em vaig comportar sempre com una professional, eh?, no cridava quan el veia...» Amb el temps i la confiança va acabar explicant-li al mateix Buenafuente el somni. «Tinc un amic que em va preguntar, i ara què faràs amb la teva vida?... doncs seguir, no?».

Després de l’ERO d’El Terrat va fitxar per la productora Minoria Absoluta, que és a on treballa ara. Durant molts anys al Polònia, i ara a l’Està passant. «El Polònia ha estat una gran experiència, pensa que vaig enganxar tot el període del procés», relata. «Hi havia molta autoestima, érem molt gallitos llavors, i era molt divertit fer broma amb tot pegat; ens pensàvem que ens en sortiríem, que es declararia la independència i que ho explicaríem des del Polònia...», riu. Un període enganxada a l’actualitat: «La meva filla gran, que aquella època devia tenir quatre anys, se sabia el nom dels polítics; què ja ha tornat el Puigdemont?, preguntava». Quan li faig estriar un gag especial d’entre tots, bufa: «Tinc molta estima per un esquetx que vaig escriure pel Miquel i la Montserrat, que representen el matrimoni català tipus, «La família mobilitzada»; era quan van empresonar els polítics, quan cada dia hi havia una manifestació, ells estaven tot el dia mobilitzats i tenien la casa feta una merda, la gent s’hi va identificar». «També m’agrada molt fer musicals, i la paròdia del musical de la tanga de Plats Bruts a la platja, amb Vox fent la fatxa... el vaig escriure amb el meu marit, el Jordi López, que també és guionista del Polònia, i ens ho vam passar molt bé».

Actualment, la Júlia s’ocupa de la peça d’entrada del Toni Soler a l’Està passant. Qualifica la polèmica de la Verge del Rocío d’«absurda. No pots riure de la religió? Només faltaria!». Justifica la dimensió de la controvèrsia pel moment en què es va produir: «Era Setmana Santa i no hi havia notícies, si no, no s’entén que estiguéssim dues setmanes parlant del mateix». Recordem un escàndol anterior, encara més bèstia, el de Zona Franca, que va acabar amb la destitució del Manel Vidal i la posterior dimissió del Joel Díez. La Júlia, que feia una col·laboració al programa -de fet només va sortir en dos programes-, també va plegar. «Es va aturar el programa i ja no vaig voler tornar-hi», explica. «Em va saber greu tot plegat, el programa estava anant bé». Recentment, s’han qüestionat molt els límits de l’humor. «El meu límit és que m’agradi, que em faci riure, intento no tallar-me», i recorda el que deia la Judit Martín -l’actriu que feia de Verge del Rocío-, «no hi ha un Excel amb els límits de l’humor, o a mi no me l’han passat».