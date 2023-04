L'Anoia convoca una ruta gastronòmica amb bicicletes elèctrices el proper dilluns, 1 de maig. L'organització de la trobada indica que "l’Ebike Day, una oportunitat per descobrir els paisatges i la gastronomia de l’Anoia a través d'una ruta en bicicleta elèctrica per la comarca".

L’Anoia Ebike Day forma part dels E-bike tours, una sèrie d'esdeveniments amb rutes organitzades, en què l'objectiu és descobrir el territori en qüestió, degustant productes locals, gaudint dels paisatges i amb tots els serveis necessaris: lloguer de bicicletes, avituallaments amb productes de proximitat, allotjaments de qualitat i servei de càrrega de bateries en ruta.

En aquesta edició, la ruta començarà a Cal Maco, l’Oficina de Turisme d’Igualada amb el primer avituallament a Collbàs al mig del bosc amb un esmorzar de pagès amb música en directe en acústic. La segona parada gastronòmica serà al Castell de la Pobla de Claramunt amb una paella i el final de la ruta tornarà a ser a Cal Maco amb un refrigeri.

Les inscripcions poden fer-se per la web ebiketour.es amb l’opció de poder recollir el dorsal un dia abans i així motivar que els participants allarguin la seva estada a la comarca. Hi ha tres opcions de ruta per nivells: iniciació, bàsic i tècnic.

L’activitat està organitzada pel Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt i l’Ajuntament de Carme.

Jordi Marcè, regidor de Turisme de l’Ajuntament d’Igualada ha aprofitat per posar en valor l’oficina de turisme de Cal Maco, que serà un punt de trobada de tots els participants així com la sortida i l’arribada de la jornada. Marcè ha afegit que “seguirem apostant per accions conjuntes amb altres entitats locals, ajuntaments, el consell comarcal i també amb entitats privades per donar a conèixer la comarca i el seu potencial turístic i l'Ebike tour és una mostra de la nostra aposta”.

L’alcalde de la Pobla de Claramunt, Toni Mabras, ha aprofitat l’ocasió per convidar als participants a conèixer l’aplec del Castell de Claramunt, ja que coincideix amb les dates i ha dit “us vull convidar en el meu nom i en el de tots els poblatans i poblatanes a gaudir amb nosaltres d’una jornada plena de cultura, tradició i diversió i que sigueu així, ni que sigui només durant unes hores, part del nostre municipi”.

L’alcalde de Carme, Marc Sánchez, ha dit que “l’EBike és una oportunitat per donar a conèixer el nostre territori i els elements singulars que el conformen, des d’una vessant transversal.” I ha afegit que “per Carme és important contribuir-hi i ho fem participant activament en aquest tipus d’esdeveniments que tenen com a objectiu un desenvolupament sostenible de la comarca”.

Per la seva part, el conseller de Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia, Dani Gutiérrez ha dit que “l'Anoia és el millor territori per viure una experiència turística slow i sostenible i a través de l'Ebike Tour Anoia es pot descobrir el paisatge i el patrimoni de la comarca com són la Vall del riu Carme, el santuari de Collbàs i un dels castells més imponents de Catalunya, el Castell de la Pobla de Claramunt”.