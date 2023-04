El Parlament aprova la Proposta de Resolució de la CUP per la creació de serveis de bus nocturn de Barcelona cap a Manresa, Vic i Igualada. És un dels problemes de transport de la Catalunya central, que té autobusos i trens que fan horari més enllà de les 10 o les11 de la nit, i aquesta situació, per exemple, fa que els veïns d'aquest territori s'hagin de desplaçar amb transport privat si preveuen tornar tard de Barcelona. La Comissió de Territori del Parlament de Catalunya s'ha aprovat la "Proposta de Resolució sobre l’extensió i el millorament del transport públic nocturn a les comarques d'Osona, el Bages i l'Anoia amb connexió amb Barcelona", en la que la CUP ha plantejat aquesta situació.

La Proposta de Resolució, presentada per la diputada Montserrat Vinyets, recull la demanda de crear línies de bus nocturn que comuniquin les principals poblacions de les tres comarques i alhora les connectin amb Barcelona, evitant així l'anomenat "efecte Ventafocs" del transport públic, que a causa del buit gairebé total en l'oferta entre les 10-11 de de la nit i les 6 del matí obliga a dependre del vehicle privat quan el trajecte de tornada, o tots dos, es fan en aquest interval nocturn, ja sigui per dur a terme activitats de lleure o laborals, entre d'altres. La petició d'analitzar l'establiment d'aquests serveis i adoptar les mesures adients per a disposar de la disponibilitat pressupostària per al seu establiment ha estat aprovada per unanimitat.

Aquesta és una petició que s'ha fet reiteradament des del territori però que no ha tingut una resposta positiva de l'administració.

Els darrers mesos, la petició de crear línies de bus nocturn també s'ha aprovat per unanimitat als Plens dels Ajuntaments de Vic, Manresa, Igualada, Manlleu, Torelló i Tona, a més del Consell Comarcal d'Osona. Addicionalment, per al cas d'Osona Nord, la Proposta de Resolució aprovada també proposa que els trens de la línia R3 de Rodalies que en l'actualitat inicien o finalitzen el seu trajecte a Vic ho facin a Torelló, d'acord amb la capacitat que les 3 vies actuals de l'estació de Torelló ofereixen, en especial els primers i últims del dia, i que es demanin a Adif les inversions necessàries per a la prolongació de la totalitat d'aquests serveis durant la resta del dia i, d'aquesta manera, es vertebri millor la mobilitat al nord de la comarca amb més serveis a Manlleu i Torelló. Es tracta d’una reivindicació habitual del col·lectiu d’usuaris Perquè no ens fotin el tren, de l’associació per a la Promoció del Transport Públic i és una proposta formulada, també, per l’Oficina Tècnica de l’R3.