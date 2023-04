Per què va decidir fer la residència com a metgessa a Igualada?

Soc de Barcelona i volia fer cirurgia general. Tota la vida que he dit que volia dedicar-me a la cirurgia. El metges fem els exàmens MIR, tenim un número i aquesta era una de les places a prop de Barcelona. Però m’he instal·lat a Igualada al cap de sis mesos. No coneixia la ciutat, però hi estic molt bé.

Com explicaria l’experiència formativa d’aquests anys?

Cal treballar moltíssim. Però a mi, per formar-me, per aprende, també m’interessa estar tantes hores com pugui a quiròfan. Són cincansy que saps que són limitats, en els que ho has de donar tot, t’has d’esprémer al màxim i formar-te tant com puguis. és gratificant veure com vas aprenent.

Se sent satisfeta d’haver fet la formació a aquí?

Sí. Un hospital petit pot tenir alguns aspectes en contra respecte als més grans, però també en té a favor.

Aquí ha tingut accés a pràctiques mèdiques que potser en un centre de Barcelona són més difícils de trobar?

Crec que sí. Aquí hi ha menys residents. A cirurgia un per any. He tingut més accés a les intervencions. La cirurgia aquí és menys complexa, però tenim més accessibilitat a quiròfan. Tenim menys complexitat al quiròfan, però després a la guàrdia veiem pacients urològics, de maxil·lofacial, otorrino... És una especialitat general, però pots tocar de tot, i això m‘agrada.

Hi ha alguna intervenció que recordi especialment?

En el meu cas, el primer cas de colom que vaig operar. Era un colon programat, però recordo el nom i cognom del malalt, que es va fer.. Són casos que et marquen. El primer uncus gàstric perforat, també el recordo.

L’Hospital d’Igualada és una feina o és ja un projecte de vida?

La veritat és que no ho tinc plantejat. No tinc parella, ni res que em lligui a un lloc concret. Aquí és on m’he format, em seguiré formant aquí i tenim algun projecte professional a l’hospital.

I en què creu que es pot especialitzar?

A mi m’agrada molt la paret abdominal, les hèrnies, la intervenció per laparoscòpia, que cada cop es fa més i evita que s’hagin de fer incisions molt importants.

I en un hospital com Igualada hi trobarà oportunitats?

Sí. A Igualada es va ser pioner en cirurgia laparoscòpica. La majoria de cirurgies són laparoscòpiques. I ara, la idea és que en els casos de les hèrnies també ho fem amb aquesta tècnica.

Han fet grup amb els altres residents?

Alguns es quedaran també a l’Hospital d’Igualada. Però n’hi ha un que és d’Almeria i ha decidit que després de tots els anys d’estudi i hospital a fora de casa ara era hora de tornar. Crec que quedar-te uns anys més on t’has format és positiu. Però cadascú té el seu criteri.