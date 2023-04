El candidat d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, planteja un govern que sigui el de "la Igualada del gran pacte". Cuadras es va presentar dijous al vespre amb tot el seu equip al Museu de la Pell i va omplir la sala. El candidat, que se sent portaveu del canvi a la capital de l'Anoia, va assegurar en la seva intervenció que "no ens presentem contra ningú, sinó que ens presentem a favor d'Igualada i per això anuncio que vull fer un gran pacte". No va donar de quins havien de ser els protagonismes de l'acord per a la governança de la ciutat, però va deixar les portes obertes a la resta de formacions i a tots els col·lectius que se sentin disposats a sumar per la ciutat.

Cuadras va iniciar la intervenció repassant, un per un, els membres de la seva llista, començant pels últims, que són dues persones per a ell molt importants perquè avalan aquesta voluntat d'integrar idees: Xavier Badia, que havia estat regidor en governs entre PSC i ICV i regidor d'Educació, Cultura i Cooperació, i Pilar Salat, que també ha estat regidora d'Acció Social i que és una persona molt coneguda pel seu treball al davant de Càritas. Tots dos han estat protagonistes del pacte progressista en els mandats de Jordi Aymamí com alcalde, que Cuadras té com a referent. El candidat va fer un repàs a tots els membres de la llista i fins i tot els suplents i va destacar la barreja d'"experiència i joventut", la presència de candidats de tots els barris, la incorporació de persones de l'àmbit econòmic i empresarial, però també del social i de la salut, de l'educació, la cultura i l'esport. I va reiterar que "som un equip de ciutat, una llista que va molt més enllà dels partits polítics". Va evitar parlar del conflicte que ha tingut amb En Comú Podem, grup que en el passat mandat va estar integrat a Igualada Som-hi i que en aquests moments ha buscat tenir més visibilitat i s'ha prensentat en solitari. Cuadras, que ha estat quatre anys a l'Ajuntament, a l'oposició, com si es tractés d'un temps d'aprenetatge per arribar a la casella de sortida d'aquestes eleccions municipals amb més força, va exposar als assistents les xifres, els marcadors, que per ell indiquen que la ciutat no va bé. Va destacar que els 2.145 aturats indiquen que Igualada és una ciutat amb atur per sobre de la mitjana de la província, va lamentar que 16.000 hagin de treballar fora de la comarca on viuen, i la sensació que tenen els joves, que en un 45% creuen que hauran d'acabar treballar a fora. Amb més crítica que propostes concretes, va retreure a l'actual alcalde, Marce Castells, que "no ha aconseguit fer venir cap de les empreses que va prometre fa 12 anys", quan va començar la seva etapa a l'alcaldia. Però va acabar la intervenció reconduint el discurs cap a l'obtimisme i el sentiment igualadí. I a la foto final, com a cloenda d'una gran festa, ell i la resta de membres de la candidatura es van banyar en una pluja de confetti.