La selecció ‘made in’ Igualada

«Un somni. Aprenentatge. Espectacular. Màgica». Així defineixen els cinc jugadors d’hoquei del Club Hoquei Igualada l’experiència de poder participar en el campionat d’Europa d’hoquei patins amb la selecció espanyola sub-23.

El seleccionador estatal, Sergi Macià, va escollir quatre jugadors joves del primer equip de l’Igualada Riga, Guillem Torrents, Aleix Marimon, Gerard Riba i Oriol Llenas, i el júnior de primer any, Eloi Cervera, per participar al campionat d’Europa. La base de la selecció va ser anoienca i el seleccionador va conformar la resta de l’equip amb dos jugadors del CE Noia Freixenet, un del CP Voltregà Stern-Motor, un del Finques Prats Lleida i un del FC Porto Fidelidade.

Tots ells són campions d’Europa després d’aconseguir el trofeu en la nova competició que es va disputar del 4 al 8 d’abril a la ciutat portuguesa de Parades. Dels cinc equips participants, Espanya, Suïssa, Anglaterra, Itàlia i Portugal, el combinat espanyol es va endur l’or amb tots els partits guanyats.

Els resultats per la selecció espanyola de cada jornada van ser impol·luts: victòria per 6 a 1 davant d’Itàlia; un 5 a 3 a favor contra Suïssa, un 12 a 1 amb Anglaterra i una final amb Portugal que va ser d’allò més emocionant, tot i el “poc nivell d’arbitratge” que han denunciat els jugadors. En el total del campionat, Oriol Llenas va marcar 4 gols, Aleix Marimon i Eloi Cervera, 3 i Gerard Riba en va fer 2 més.

L’únic dels cinc jugadors de l’Igualada que no va marcar va ser Guillem Torrents, el porter. Ajupit entre els tres pals va aturar bona part dels xuts dels rivals i va salvar el marcador en nombroses ocasions. Per a tots ells, el partit més incert i que va despertar més emocions va ser el de l’última jornada. Per Torrents, el de Portugal també va ser el partit més intens «hi havia un ambient molt hostil, jugàvem al pavelló portuguès i tota l’afició ens anava en contra. A més, la majoria dels seus jugadors juguen a la primera lliga de Portugal i va acabar sent com un partit de sèniors». Oriol Llenas ha assegurat que aquest partit «ens ha fet créixer molt com a jugadors».

La química entre els cinc

Tot i que la majoria dels jugadors del conjunt espanyol ja havien coincidit, fos com a contrincants o com a companys en altres competicions, el fet que cinc d’ells formessin part d’un mateix equip va ser molt positiu. «En aquest europeu ha estat positiu», coincideixen la majoria. De fet, els jugadors han destacat que no van tenir massa entrenaments i temps escàs de preparació per la competició i, que «hi hagués química entre nosaltres, ha anat molt bé».

Per què tants jugadors seleccionats d’un mateix equip? Doncs els nois ho tenen molt clar. Els cinc jugadors del conjunt arlequinat asseguren que això és conseqüència de la bona feina que està fent l’Igualada aquesta temporada. «És positiu i és una mostra de què des del club s’està treballant bé la base, tant per part del coordinador, com de l’entrenador», ha destacat Gerard Riba. Pel jugador conegut com a Mabe no era la primera experiència com aquesta, ja havia disputat un europeu i un mundial, i també ha posat en valor el bon treball de l’Igualada Rigat. «Hem treballat bé i això ha estat un premi per la feina ben feta», assegura.

Actualment l’Igualada Rigat és 8è a la classificació de l’Ok Lliga i li queda un partit de la lliga regular contra el Calafell, que determinarà si entra al play-off.

Cap d’ells s’ha oblidat aquests dies del seu equip. Oriol Llenas, pel qual aquest ha estat el primr any amb el conjunt arlequinat, ha dedicat unes paraules als seus companys «si hem arribat fins aquí també és gràcies a tots els companys de l’equip, al final amb qui entrenes i et fan millor dia a dia, són ells».

Els cinc jugadors esperen poder repetir en un futur una experiència com aquesta, però si no és així, sempre quedarà el record, «ha estat inoblidable i sempre la tindrem present».