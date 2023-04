La història explica ara 400 anys de cal Matrícules de Calaf

«Fa quatre-cents anys, a cal Matrícules de Calaf...» Així podran començar a partir d’ara les serves explicacions els guies que condueixin els grups de visitants per les velles estances d’aquest casal, situada a pocs metres de la particular plaça Gran de Calaf, mirant de cara a cara el campanar que defineix el perfil de la població. El relat podrà retrocedir 400 anys perquè una investigació recent ha trobat els primers documents de la família que vivia a la casa en aquella època. I es podrà explicar millor perquè la cerca ha aportat exactitud al relat que hi havia a l’entorn de cal Matrícules. Però les pedres, sobretot a la part del soterrani, indiquen que la casa és molt més antiga.

Baixant per un laberíntic circuit d’estances, s’arriba a la part més antiga, al que Àngels Solà i Josep Antoni Carrillo, propietaris actuals, expliquen que és un carrer medieval, amb una part de volta de pedra irregular (altres d’embigades) i parets i terra també amb pedra i lloses que tot sembla indicar que han de ser de la zona de Calaf. I aquest carrer de quina data és? «Molt antic», respon Solà, que té la curiositat posar-li una data, però, de moment no es coneix. Les primeres observacions dels historiadors la situen en època medieval sense més concrecions. L’inici conegut dels habitants de Cal Matrícules, segons la recerca que ha fet l’historiador Jordi Nadal, cal situar-los al segle XVI. En el 1568 i el 1572, apareixen documents de Joan o Jaume Antic Roig, metge de Calaf, de la seva muller Agnès i del seu fill Jeroni Roig. I Ramon Roig, net del primer, també va ser metge a Barcelona i tenia propietats al carrer Sant Jaume de Calaf el 1640, el carrer del casal. El següent document que es troba de les famílies de la casa és de Jeroni Abadal, que el 1684 va comprar el «dret de lluir i quitar» d’unes cases situades al carrer de Sant Jaume de Calaf a Maria Pineda Roig i Llunes, muller d’Abdon Pineda, notari de Barcelona, i filla del difunt Dr. Ramon Roig, metge de Barcelona. Tradicionalment s’havia atribuït la fundació de la casa a la família Abadal i s’ha considerat el Dr. Isidre Abadal, Prior de Sant Jaume de Calaf entre 1648 i 1684, era el fill més il·lustre que havia viscut a la casa. La casa va tenir un pes especial a la guerra de Successió. Qui conduïa les tropes per la zona, el duc de Vendôme s’hi va hostatjar. Els Abadal van ser una de les famílies més notables de la població. Els seus successors, els Torrescassana van tenir una actuació rellevant durant la Guerra de Successió. Després de la guerra de Successió, els Borbons imposen un nou impost a Catalunya, el cadastre, que gravava sobretot el patrimoni, així en el cadastre de 1716 de Calaf, trobem que Jeroni Abadal posseïa al carrer de Sant Jaume una «casa vella composta de baixos amb hortet al darrere, 2 pisos i golfes». L’historiador Jordi Nadal ha seguit tota la línia dels Abadal, fins que el 1816 es troba amb què el doctor Joaquim Torrescassana i Abadal, advocat i cosí germà d’un difunt casat amb una Abadal reclamarà judicialment els seus drets sobre el patrimoni Abadal, indemnitzarà als seus germans i es farà càrrec del litigi, que acabarà guanyant. A partir d’aquest moment els Torrescassana passaran a viure a l’antiga casa Abadal. Fins al 1862, a cal Matrícules hi van viure els Torrescassana. El 1907, després de vàries dècades de problemes familiars, els Torrescassana acaben venent la casa. La casa passa per la família Guarro i els germans Josep, Prudenci i Teresa Guarro Sardà, l’acaben venent el 1926 a Joan Solà Llacuna, avi dels actuals propietaris. L’esposa del fill de Joan Solà, Maria Àngels Pujol i Bacardit, va ser una popular practicanta i llevadora a Calaf. I actualment, a la casa, museïtzada, hi tenen protagonisme els estris de la mateixa Pujol, una estança del duc de Vendôme i una altra dedicada al calafí Laureà Figuerola, que va ser ministre i és el creador de la pesseta, i que era veí de cal Matrícules, però la casa on va néixer ja no existeix.