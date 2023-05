Àuria Grup és un projecte que, de forma pionera a l’Anoia i a la resta de Catalunya, va iniciar una utopia que s’ha acabat fent realitat i amb èxit. L’entitat fa més de mig segle que demostra que crear ocupació amb valor econòmic per a les persones amb capacitat diverses, és possible.

Òscar Miró va ser l’encarregat de liderar el projecte l’any 1972, en una època d’esforç ingent en la qual es reivindicava el dret al treball de les persones amb discapacitat i una legislació que regulés la inserció laboral i la creació de centres de treball a Catalunya i la resta de l’estat. Ara, el director gerent és Albert Piñol. Per ell, el seu càrrec és «un gran repte i una gran responsabilitat donar continuïtat a un projecte que es va iniciar fa tant temps per un referent com Miró, qui va creure que les persones amb diversitat podien tenir oportunitats laborals que milloressin la seva qualitat de vida i els permetés incorporar-se a la societat en aquest àmbit. Fa 50 anys era una utopia».

Ara, mig segle després, ja és una realitat. A l’actualitat, Àuria està formada per tres entitats d’economia social que volen millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Entre les tres, el taller Àuria, la Fundació Àuria i Àuria Fil, hi ha uns 800 treballadors. Concretament, el taller Àuria, ubicat a Igualada, és l’únic centre de treball de tot Espanya que disposa d’una planta d’elaboració i distribució de perfums per a grans maques de moda a nivell nacional i també internacional. «Ens estem convertint en un agent important dins del sector de la perfumeria i la cosmètica”, assegura Piñol. De fet, l’any passat, l’organització va fer una inversió de 2 milions d’euros per millorar les capacitats productives, unes instal·lacions i maquinàries que ja fa més de catorze anys que funcionen i «creiem que aquest projecte ha de tirar endavant», explica el director.

Àuria va néixer fa cinc dècades a partir de l’associació Apinas, qui donava i, encara dona, cobertura a les persones amb discapacitat des de que neixen fins que tenen 18 anys a través d’educació especial. Un grup de pares i mares, els fills dels quals acabaven l’etapa escolar, van considerar que aquestes persones, que en aquell moment no tenien cap sortida laboral, podien desenvolupar també les seves habilitats laborals a través del que es van conèixer com a tallers ocupacionals. Aquesta lluita sostinguda es va veure reconeguda per la LISMI, aprovada al Congrés dels Diputats l’any 1982. El director general d’Àuria, Albert Piñol, explica que l’entitat neix «gràcies l’ esforç i il·lusió d’aquestes famílies voluntàries i la societat civil igualadina, que van creure que era possible» i que des de l’organització volen seguir reivindicant i generant ocupació «per donar compliment a la nostra missió, que és crear i mantenir llocs de treball». Piñol, assegura que «l’equip d’Àuria està constantment pensant amb la creació de nous projectes i volem continuar 50 anys més».