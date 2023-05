Habitatge, model de ciutat i POUM, plans directors, mobilitat i infraestructures, plans de barris, han estat alguns dels temes que han estat tema de debat en un acte organitzat per la Demarcació Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en el marc de les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Amb l’objectiu de conèixer i debatre sobre la transformació de la ciutat en els propers quatre anys, centrant el debat en l’urbanisme i l’arquitectura, el COAC ha citat aquest dimecres al Centre Cívic Nord els diferents grups que són candidats a les pròximes eleccions municipals i que tenen representació a l’Ajuntament d’Igualada actualment.

L’acte ha comptat amb la participació de Carlota Carner (Junts per Igualada), Enric Conill (Esquerra Republicana), Jordi Cuadras (Igualada Som-hi), Pau Ortínez (Poble Actiu), Carmen Manchón (Ciutadans – Valents) i Rafa Moya (Igualada En Comú Podem). Ha estat moderat per la periodista Laia Vicens. En el públic també s’han pogut veure diferents regidors de l’Ajuntament, així com ciutadans i ciutadanes de la ciutat.

La ciutat d’Igualada ha estat objectes de diverses intervencions urbanístiques, puntuals i generals, que els diferents governs de la ciutat han impulsat segons l’estratègia política del seu mandat. Precisament, un dels punts clau que s’han tractat al llarg del debat han estat aquests ‘modificacions puntuals’, que la majoria de partits han coincidit a dir que l’etapa de Marc Castells com a alcalde “s’han fet de manera equivocada”. Enric Conill (ERC), Jordi Cuadras (Igualada Som-hi) i Pau Ortínez (Poble Actiu), han retret a l’actual govern que hagi dirigit l'urbanisme a partir de modificacions del planejament vigent, per encabir a la trama urbana supermergats i grans superfícies, però sense assumir una planificació general. Aquestes formacions asseguren que el govern no ha tingut en compte el veïns a l'hora de redibuixar la ciutat.

Seguint amb el debat de la planificació urbanística d’Igualada, ha sortit el tema estrella de qualsevol debat a la cutat, el vell POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), que el de la capital anoienca data del1986. Per a tots els partits de l’oposició és necessari la reelaboració d’aquest per renovar-lo i per poder planificar millor la ciutat. Enric Conill ha destacat que l’elaboració d’un nou POUM “no és la solució als problemes urbanístics que té Igualada, però serveix per fer el dibuix de la ciutat que volem”. Es tracta d’un punt de partida que, segons Carmen Manchón, “si tots els partits de l’oposició volem un nou POUM, és per alguna cosa”. Per contra, Carlota Carner, qui representava en el debat a Junts per Igualada, ha defensat amb èmfasi les modificacions urbanístiques puntuals a la ciutat “són molt adients per transformar la ciutat any rere any”. L’alcaldable per Igualada En Comú Podem, Rafa Moya, ha destacat que el Pla Urbanístic “es va fer en una època que no es va tenir en compte preocupacions que hi ha actualment, com ara el feminisme o la inclusió dels espais”. Ha quedat clar, pel 90% dels representants, que es tracta d’un POUM, que “està apedaçat i més que gastat”.

L’arquitecte i segon de la candidatura d’Esquerra Republicana en les properes eleccions municipals, Enric Conill, ha fet èmfasi en què “cal una planificació urbanística” i ha destacat que si aquest dimecres es trobaven en aquell debat ha estat perquè “els que hi entenen – els i les arquitectes – creuen que és un debat urgent, una problemàtica que cal tractar” i “no és un debat íntegrament polític”, ha dit. De fet, pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya l’urbanisme és una eina que permet planificar les ciutats, definir-ne el model i desenvolupar aquelles actuacions de transformació al servei dels seus habitants i usuaris.

Una oportunitat que s’ha posat sobre la taula ha estat la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD), una iniciativa que “ha aconseguit que set municipis de diferent color electoral es posessin d’acord”, ha destacat Carner. De fet, el propòsit inicial del projecte era la d’unir esforços entre aquests municipis. Una oportunitat que pocs territoris tenen. En aquest tema, Manchón ha subratllat que cal posar-se d’acord perquè la ciutat funcioni i, coincidint amb Poble Actiu, que cal “trencar barreres físiques i mentals amb els diferents municipis de la Conca d’Òdena. Ortínez també ha apuntat que el lideratge de la MICOD “està molt bé, però no se’ns pot oblidar que som capital de comarca i que molts municipis de l’Anoia Sud o l’alta Anoia tenen necessitats com les nostres”.

Els diferents partits també han parlat sobre l’habitatge, una problemàtica latent a tot el territori, i Igualada no n’és una excepció. Tots els partits han coincidit que cal trobar sòl disponible per edificar i crear nou habitatge. Altres polítiques que s’han proposat és l’habitatge social, la masoveria urbana o acabar les obres de les edificacions que s’han aturat. També s’ha debatut sobre el model de ciutat ideal per Igualada. En aquest àmbit, Jordi Cuadras ha insistit en el fet que Igualada ha de ser una “ciutat única i que cal posar la mirada en el futur”. Un altre tema estrella per Igualada el Barri del Rec, en el que tots han coincidit que és un barri molt bonic i amb molt potencial, però que és evident que li cal una planificació urgent, i que compta amb més d’una trentena d’hectàrees per arribar a ésser una nova ciutat dins de la ciutat.

Al llarg del debat també han sortit projectes i nous equipaments que suggereixen els partits polítics en els seus programes electorals com el de convertir l’Escorxador en un centre neuràlgic de la cultura, de Poble Actiu o la creació d’un nou complex esportiu a l’Avinguda Catalunya, d’Igualada Som-hi; i també altres temes com els plans de barris a la capital anoienca.

L’objectiu del COAC amb aquests debats electorals – a Igualada ha comptat amb un centenar d’assistents – que també organitzaran en diverses ciutats i, en el cas de la Catalunya Central, a Manresa i a Vic, és que els diferents grups defineixin en el programa electoral les polítiques relacionades amb l’urbanisme, l’habitatge, les infraestructures, la sostenibilitat i la mobilitat i que els candidats detallin i justifiquin quina és l’estratègia per fer viables les propostes. Pel COAC, són molts els reptes que les ciutats tenen per davant actualment, en un context marcat per la crisi econòmica, climàtica i energètica i les polítiques públiques tenen la capacitat d’incidir en tots ells i, per tant, són claus per a la construcció de les ciutats del futur.