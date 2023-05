El darrer ple de mandat de l'Ajuntament de Calaf va servir per donar a conèixer els membres de les meses electorals de les eleccions municipals del 28 de maig i per aprovar dues modificacions de crèdit amb les abstencions dels dos grups de l'oposició. La primera, amb un import de 2.797 euros provinents de la partida de festes populars, es destinarà a inversions de millora a la capella del CRO (Centre de Recursos per l'Ocupació) per instal·lar-hi un sistema de perfilaria per fer-hi exposicions. La segona, per valor de 22.478 euros, provinents de romanent de tresoreria, es destinarà a obres de manteniment de la tribuna de l'antic ajuntament, col·locació d'una nova canal a la sala d'actes i millores a la façana i voladís del poliesportiu.

D'altra banda, el Ple va aprovar dues modificacions relacionades amb les ordenances. Per una part, es va canviar l'ordenança municipal de circulació, limitant el pas i prohibint l'aparcament de transports pesants a les àrees senyalitzades. D'altra banda, es va adaptar l'ordenança introduint elements de la nova mobilitat urbana com per exemple, els patinets elèctrics. En aquest cas, els partits de l'oposició també es van abstenir. Joan Caballol, de Junts per Catalunya, va insistir en la importància de fer arribar la informació a les persones usuàries d'aquests vehicles i de poder sancionar degudament en cas d'infraccions. En aquesta línia, també es va aprovar l'ordenança de civisme i convivència vilatana incorporant una regulació en relació amb les mesures alternatives a la sanció econòmica. En aquest cas, Junts hi va votar a favor i el GiC es va abstenir, tot i que el portaveu d'aquest grup, Josep Casulleras, va afirmar que la proposta segurament tindria efectes positius per la població que es pugui veure afectada. Finalment, al Ple es va donar compte de la resposta de la Conselleria de Presidència en relació amb la demanda per crear la futura comarca de l'Alta Segarra. A la carta rebuda pel consistori, la Generalitat demana un acord de Ple justificant els motius i oportunitats de la creació d'aquesta nova comarca per iniciar l'expedient oportú.