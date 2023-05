Una llista "molt diversa formada per ciutadans normals i corrents i activistes", així va defensar Rafa Moya, l'alcaldable d'Igualada En Comú Podem per a les properes eleccions municipals, la candidatura de la formació en un acte que s'ha celebrat dijous al vespre al Museu de la Pell d'Igualada. L'acte va comptar amb la presència del president del Grup Parlamentari Confederal Unidas Podemos – En Comú Podem – Galícia en Comú al Congrés dels Diputats, Jaume Asens.

Rafa Moya, va presentar tots els integrants de la candidatura Igualada En Comú Podem que està formada per "molta gent jove, gran, de totes les especialitats, advocats, advocades, homes, dones, gent de l'esquerra, de Podem, de Comuns, ..." i que, sota el lema electoral "Suma't al Sentit Comú", Moya va assegurar que es presenten "per omplir l'espai de l'esquerra que ha quedat una mica orfe" dins l'Ajuntament d'Igualada.

El programa electoral dels comuns es bassa en la democràcia, el feminisme i el medi ambient i plantegen propostes com la implantació de pressupostos participatius, la creació d'una regidora feminista i que representi el col·lectiu LGTBIQ+, la recuperació del riu Anoia, la rehabilitació del barri del Rec o la implementació d'una economia circular. Per Moya, Igualada "és una gran ciutat mitjana per viure i està rodejada de natura, hem de conviure amb ella". L'alcaldable per Igualada En Comú a les properes eleccions va posar èmfasi en poder treballar a Igualada i ha destacat la possibilitat de poder "teletreballar des del Rec, podem potenciar un barri amb oficines de coworking".

Per la seva part, el president del Grup Parlamentari Confederal Unidas Podemos – En Comú Podem – Galícia en Comú al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, va a i ha explicar que "la ciutat porta massa temps governada per la dreta i crec que aquesta comarca té una tradició republicana, d'esquerres i de lluites obreres". Ascens va assegurar que "cal un govern progressista i, per això, necessitem un bon resultat". Per a l'advocat, politòleg, filòsof i polític, aquestes properes eleccions "són una oportunitat perquè hi hagi un canvi a Igualada".

Asens també ha posat èmfasi en evidenciar la "diferència entre un govern de dretes i un d'esquerres". El diputat per En Comú Podem al Congrés, va explicar polítiques que s'han implementat a Barcelona, com "la creació d'una regidoria de feminista, una política contra el canvi climàtic molt ambiciosa, la creació d'una elèctrica pública" i va destacar que "hem fet coses que fa un temps eren inimaginables". Jaume Asens va mostrar-se crític amb l'actual govern d'Igualada perquè considera que "mentre nosaltres fem polítiques per fer front a la problemàtica contra l'habitatge, com la creació de 2.500 pisos de protecció oficial o perseguir i posar multes als fons voltors, ells tenen més de 600 pisos buits i abandonats i els posen catifes vermelles als fons voltors". També va destacar que moltes de les polítiques proposades per En Comú Podem han beneficiat persones d'Igualada, però "han tingut l'oposició del partit que governa a Igualada".

Moya i Asens havien coincidit a la plataforma ciutadana Procés Constituent. Asens va destacar que Moya és una persona amb una llarga trajectòria en la lluita social d'Igualada i per ell, "la candidatura està a l'altura del llegat a què hem de ser lleials que és el de la tradició que té la ciutat envers les lluites obreres, sindicals i veïnals que la caracteritzen".

A diferència de les anteriors, en aquestes properes eleccions municipals, els Comuns es presenten en solitari i no en la coalició d'Igualada Som-hi. Aquesta decisió de la direcció nacional va implicar la dimissió de l'executiva local, que ha entrat al partit que lidera Jordi Cuadras.