El CAP de Santa Margarida de Montbui incorporarà una infermera pediàtrica. Veïns de la població anoienca s'havien queixat en els darrers mesos perquè volien que els retornés el servei de pediatria, però la conselleria de Salut no hi ha accedit. S'ha reclamat el retorn de l'atenció pediàtrica a la població per recuperar un servei que el municipi va perdre amb la unificació a nivell de la Conca d'Òdena en els primers mesos de la pandèmia. Aquesta unificació fa que l'atenció pediàtrica d'aquesta zona es presti des de Vilanova del Camí i la intenció que havia expressat el departament era concentrar els pediatres a Igualada, al costa del CAP de l'Estació.

La candidata d'ERC a Santa Margarida de Montbui, Carolina Telechea, ha estat l'encarregada de fer l'anunci de la incorporació d'aquesta plaça d'infermeria, Dilluns, segons ha explicat ella mateixa, es va reunir d’urgència amb el conseller de Salut, Manel Balcells, i li he explicat la preocupació latent al municipi de Santa Margarida de Montbui sobre la manca de professionals de pediatria a la població. "Ell era conscient fruit de les peticions" que li havia fet la candidata i es va comprometre a incorporar una enfermera pediàtrica. Després del compromís del conseller, Telechea es va reunir amb el personal del CAP i amb la plataforma que ha organitzat la queixa. Carolina Telechea va estar acompanyada del delegat del Govern, David Alquézar, i Carme Bertal, secretària d’Atenció Sanitària.